US-Sport kompakt : Kleber und Dallas verpassen großes Ziel

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber (vorne).

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitl führt Edmonton ins Halbfinale

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat seine Edmonton Oilers mit einer erneuten Gala ins Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Profiliga NHL geführt. Der 26-Jährige steuerte beim 5:4 nach Verlängerung gegen die Calgary Flames gleich vier Assists bei und baute seinen Rekord aus. Die Best-of-Seven-Serie entschied Edmonton damit mit 4:1 für sich und steht im Finale der Western Conference.

Draisaitl kann somit weiter von seinem ersten Stanley Cup träumen, zuvor war er in seinen acht Spielzeiten bei den Oilers immer spätestens im Viertelfinale gescheitert. Dem gebürtigen Kölner gelang sein fünftes Play-off-Spiel in Serie mit mindestens drei Punkten, schon mit vier Partien war er zum alleinigen Rekordhalter aufgestiegen. Dazu hatte er im dritten Duell als erster NHL-Spieler vier Vorlagen in einem Drittel eines Play-off-Spiels geliefert.

In der Nacht auf Freitag legte Draisaitl im „Battle of Alberta“ seinem kongenialen Partner Connor McDavid nach fünf Minuten der Verlängerung das Siegtor auf, zuvor steuerte er im zweiten Drittel auch Assists zu den Treffern von Darnell Nurse, Zach Hyman sowie Evan Bouchard bei. Insgesamt steht der deutsche Superstar in dieser Spielzeit in zwölf Play-off-Spielen bei sieben Toren und 19 Assists. Edmonton holte 1990 seinen letzten von fünf Stanley Cups.

Den Halbfinalgegner der Oilers ermitteln die Colorado Avalanche um den deutschen Nationalspieler Nico Sturm und die St. Louis Blues, Colorado führt in der Serie mit 3:2. Im Osten steht Titelverteidiger Tampa Bay Lightning bereits als erster Teilnehmer am Conference Final fest, dazu gingen die Carolina Hurricanes durch ein 3:1 gegen die New York Rangers in der Serie mit 3:2 in Führung.

Basketball: Kleber und Dallas verpassen das große Ziel - Golden State erreicht Finals

Die Dallas Mavericks und Nationalspieler Maximilian Kleber sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kurz vor dem großen Ziel gescheitert. Durch das 110:120 in Spiel fünf gegen die Golden State Warriors verloren die Texaner die Best-of-Seven-Serie mit 1:4 und schieden im Play-off-Halbfinale aus. Dallas wartet seit dem Titelgewinn 2011 weiter auf einen erneuten Einzug in die NBA-Finals.

„Großartige Saison. Stolz auf die Jungs“, twitterte Superstar Dirk Nowitzki nach dem Aus seiner Mavs, mit denen er vor elf Jahren noch triumphiert hatte. Kleber kam im entscheidenden Spiel auf sieben Punkte, einen Assist und acht Rebounds. Bester Werfer bei Dallas war Starspieler Luka Doncic mit 28 Punkten.

Golden State greift nach den jüngsten Erfolgen 2015, 2017 und 2018 dagegen wieder nach dem Titel, in den Finals treffen Stephen Curry und Co. auf die Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis oder Miami Heat. „Es ist ein Segen für uns, dorthin zurückzukehren, wo wir hingehören“, sagte Curry, der zum wertvollsten Spieler der Play-offs in der Western Conference gewählt wurde.

Zum sechsten Mal in den vergangenen acht Jahren stehen die Warriors, bei denen Klay Thompson mit 32 Punkten überragte in den Finals. Seit den Chicago Bulls mit Superstar Michael Jordan, die zwischen 1991 und 1998 alle ihre sechs Finals gewannen, ist dies keinem NBA-Team mehr gelungen.

„Sechs Mal in acht Jahren in den Finals zu stehen, erfordert einfach ein enormes Maß an Können, Entschlossenheit und Arbeit, und ich könnte nicht stolzer auf meine Jungs sein“, sagte Warriors-Coach Steve Kerr. In den vergangenen beiden Spielzeiten hatte Golden State die Play-offs verpasst.

