US-Sport kompakt : Klarer NFL-Sieg für Browns gegen Bengals – Nur Bucks in der NBA noch unbesiegt

Amari Cooper (2) von den Cleveland Browns fängt einen Touchdown-Pass gegen Cincinnatis Tre Flowers. Foto: AP/Ron Schwane

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: Klarer Sieg für Browns gegen Bengals

Die Cleveland Browns haben zum Abschluss der achten NFL-Woche überraschend deutlich gegen Super-Bowl-Teilnehmer Cincinnati Bengals gewonnen. Jacoby Brissett erlief beim 32:13 am Montagabend (Ortszeit) als Quarterback einen Touchdown selbst und hatte einen Touchdown-Pass auf Amari Cooper. Die Bengals mit Joe Burrow als Spielmacher lagen zum Start des letzten Viertels 0:25 im Rückstand und wirkten sehr ungefährlich, ehe sie mit zwei Touchdowns etwas Ergebniskosmetik betreiben konnten. In der AFC North stehen die Bengals mit vier Siegen und vier Niederlagen auf Rang zwei, die Browns sind mit drei Siegen Dritter.

NBA: Bucks einziges ungeschlagenes Team nach Sieg gegen Pistons

Die Milwaukee Bucks haben auch das sechste Saisonspiel in der NBA gewonnen und sind nur noch einen Erfolg von ihrem Startrekord entfernt. Das einzige noch unbesiegte Team der besten Basketball-Liga der Welt holte am Montagabend ein 110:108 gegen die Detroit Pistons. Giannis Antetokounmpo kam auf 31 Punkte für die Bucks, Jrue Holiday traf den vorentscheidenden Dreier 45 Sekunden vor Schluss und beendete die Partie mit 25 Zählern.

James Harden hatte mit 17 Vorlagen unterdessen großen Anteil am dritten Sieg der Philadelphia 76ers in Serie. Kein Spieler hatte in dieser Saison mehr Assists als Harden beim 118:111 gegen die Washington Wizards. Er kam zudem auf 23 Punkte. Nach ihrem schwachen Start stehen die 76ers inzwischen bei vier Siegen und vier Niederlagen.

NHL: Seider verliert trotz Torvorlage gegen Peterka

Eishockey-Ausnahmetalent Moritz Seider hat trotz seines zweiten Scorerpunkts der Saison das deutsche Duell mit Nationalspieler John-Jason Peterka in der NHL klar verloren. Der 21 Jahre alte Seider kam mit den Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga gegen die Buffalo Sabres mit 3:8 unter die Räder, lieferte aber immerhin die Vorlage zum 2:4.

Für die Red Wings war es die dritte Niederlage der letzten vier Spiele. Mann des Abends war Buffalos Tage Thompson mir drei Toren und drei Vorlagen, Peterka stand gut 14 Minuten auf dem Eis.

Die St. Louis Blues kassierten derweil mit Torhüter Thomas Greiss beim 1:5 gegen die Los Angeles Kings ihre fünfte Niederlage in Folge.

MLB: Spiel drei der World Series wegen Regenfront abgesagt

Eine aufziehende Regenfront hat zur Absage des dritten Spiels der World Series in der Major League Baseball geführt. Kurz vor der Begegnung zwischen den Philadelphia Phillies und den Houston Astros in Philadelphia entschied sich die Liga, angesichts des drohenden Unwetters die Begegnung um einen Tag auf Dienstag zu verschieben.

Aktuell steht es in der Serie 1:1, zum Titelgewinn sind vier Siege nötig. Auch die übrigen Begegnungen wurden als Folge um 24 Stunden verschoben, die Spiele vier und fünf finden somit am Mittwoch und Donnerstag in Philadelphia statt.

