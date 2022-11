US-Sport kompakt : Kevin Durant knackt 34 Jahre alte Jordan-Marke

Kevin Durant von den Brooklyn Nets. Foto: AP/Craig Mitchelldyer

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Durant stellt 34 Jahre alte Jordan-Marke ein

Kevin Durant hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA eine 34 Jahre alte Marke von Basketball-Legende Michael Jordan eingestellt. Der Superstar der Brooklyn Nets erzielte beim 109:107 gegen die Portland Trail Blazers auch im 16. Spiel der Saison mindestens 25 Punkte.

Ein solcher Start war zuletzt Jordan mit den Chicago Bulls in der Saison 1988/1989 gelungen. Der NBA-Rekord wird indes kaum zu knacken sein: Wilt Chamberlain kam 1961/62 in allen 80 Spielen der regulären Saison auf mindestens 25 Punkte.

Durant beendete die Partie mit 35 Zählern und knackte somit auch als 19. Spieler der NBA die Marke von 26.000 Punkten. Seinen letzten Wurf vergab Durant allerdings kurz vor der Schlusssirene, erst der Tip-In von Royce O'Neal brachte den Sieg. Für die Nets war es der siebte Erfolg im 16. Spiel, für Portland erst die fünfte Niederlage aus 15 Partien.

Brooklyn trat zum achten Mal ohne den nach einem Antisemitismus-Skandal gesperrten Kyrie Irving an - und gewann zum fünften Mal. Der siebenmalige NBA-Allstar hatte in den Sozialen Medien einen Link zu einem Film gepostet, dessen Inhalt als antisemitisch gilt, und war dafür stark kritisiert worden. Gegen die Memphis Grizzlies am Sonntag wird Irving wohl zurückkehren.

Football: Erneute Niederlage für Green Bay und Quarterback Rodgers

Die Chancen der Green Bay Packers und Star-Quarterback Aaron Rodgers auf die Playoffs in der nordamerikanischen Football-Liga NFL werden geringer. Das Team um den einmaligen Super-Bowl-Champion verlor am Donnerstag (Ortszeit) gegen die Tennessee Titans mit 17:27 (6:14), für die Packers war es die siebte Niederlage im elften Saisonspiel.

Quarterback Ryan Tannehill führte die Titans hingegen zum siebten Sieg im zehnten Saisonspiel geführt. Der 34-Jährige entschied dabei auch das Quarterback-Duell mit Rodgers (38) für sich.

In seinem zweiten Spiel nach überstandener Knöchelverletzung überzeugte Tannehill mit zwei Touchdown-Pässen und insgesamt 333 geworfenen Yards. Auf der Gegenseite warf auch Rodgers zwei Touchdown-Pässe, jeweils auf Packers-Liganeuling Christian Watson, und überbrückte mit Passspielen 227 Yards.

Tannehill zeichnete Mitte des ersten Viertels mit seinem ersten Touchdown-Pass auf Dontrell Hilliard für die 7:0-Führung Tennessees verantwortlich, im Schlussabschnitt sorgten der Titans-Quarterback und Austin Hooper für den 27:17-Endstand.

Die Titans markierten mit 27 Punkten einen teaminternen Saisonbestwert und führen weiterhin die Tabelle der AFC South an.

Die NFL verlegte die Partie zwischen den Buffalo Bills und Cleveland Browns von Orchard Park im US-Bundesstaat New York nach Detroit. Grund dafür ist der zu erwartende Wintereinbruch im Westen New Yorks, bei dem mit bis zu einem Meter hohen Schneefall zu rechnen sei. Das Spiel soll in Detroit wie geplant am Sonntagmittag (Ortszeit) stattfinden.

Basketball: Ehemalige Spurs-Psychologin und NBA-Profi Primo legen Rechtsstreit bei

Die ehemalige Teampsychologin Hillary Cauthen (40) hat ihren Rechtsstreit mit der NBA-Franchise San Antonio Spurs und Ex-Spieler Joshua Primo wegen angeblichem Exhibitionismus beigelegt. Cauthen hatte dem 19 Jahre alten Primo vorgeworfen, sich in neun Fällen vor ihr entblößt zu haben.

Nun hätten sich „alle Beteiligten geeinigt, das Thema zu lösen“, teilte Cauthens Anwalt Tony Buzbee den San Antonio Express-News mit. Cauthen hatte auch die Spurs verklagt, da die Franchise laut ihrer Aussage entsprechende Berichte ignoriert hatte.

Im Juli dieses Jahres hatten sich die San Antonio Spurs zunächst von Cauthen getrennt. Anfang November verkündete die Franchise dann auch ohne Angabe von Gründen die Trennung von Primo. Der Kanadier gilt als großes Talent und spielte eine ordentliche Debüt-Saison für die Texaner.

Basketball: Schröder steht vor seinem Comeback bei den Lakers

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sieht im schlechten Saisonstart der Los Angeles Lakers keinen Vorteil vor seinem erwarteten Comeback. Nach einer Bänderverletzung am Daumen soll Deutschlands Kapitän im Spiel gegen die Detroit Pistons in der Nacht zum Samstag erstmals in dieser NBA-Saison für den Rekordmeister auflaufen, der bislang 10 von 13 Spielen verloren hat. „Ich will jedes Mal, ob ich spiele oder nicht, dass mein Team gewinnt. Natürlich ist es nicht gut gewesen. Ich komme jetzt rein und versuche, das umzudrehen und gut zu spielen. Aber hätten sie von Anfang an gut gespielt und stünden jetzt bei 7:3 Siegen, dann hätte ich mich natürlich auch gefreut“, sagte Schröder der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag (Ortszeit).

Nach seinen fast vier Wochen Verletzungspause fühle er sich gut. „Im Endeffekt brauchte ich die Pause so oder so wegen der Eurobasket und war auch krank, bevor ich nach LA gekommen bin“, erzählte er. Er hätte gerne schon am 13. November gespielt, sich dann aber nach Beratungen für die zusätzlichen Tage im Training entschieden. „Jetzt fühle ich mich natürlich besser als vor vier Tagen, wir haben uns Zeit gelassen und morgen sind wir ready.“

Football: Schneesturm in Buffalo – NFL-Spiel nach Detroit verlegt

Die US-Football-Profiliga NFL flieht vor einem Schneesturm, der ab Donnerstagabend (Ortszeit) in Buffalo erwartet wurde. Die Partie zwischen den Bills und den Cleveland Browns am Sonntagabend wird nach Detroit verlegt. Das bestätigte die Liga. Zuletzt war 2014 ein Spiel der Buffalo Bills in die 350 km westlich gelegene Stadt verlegt worden, auch damals wegen starken Schneefalls.

Die Entscheidung sei „mit Blick auf die öffentliche Sicherheit und aus Vorsicht“ sowie „in Absprache mit den Buffalo Bills und den lokalen und staatlichen Behörden getroffen worden, während sich die Region auf den Sturm vorbereitet“, teilte die NFL mit.

Buffalo ist durch den sogenannten „Lake Snow Effect“ häufiger von Schneestürmen betroffen. Der Effekt tritt auf, wenn im Winter kalte Winde über die großen, im Sommer aufgewärmten Seen ziehen. Buffalo liegt im Bundesstaat New York an der Ostseite des Eriesees an der Grenze zu Kanada.

Eishockey: Seider trifft bei Sieg im Duell gegen Sturm

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider von den Detroit Red Wings hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL das Duell gegen Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm gewonnen. Die Red Wings setzten sich 7:4 bei den San Jose Sharks durch.

Verteidiger-Ass Seider gelang der Treffer zum wichtigen 5:4 im letzten Drittel (54.). Es war der erste Sieg nach vier Niederlagen hintereinander für Seider und sein Team, San Jose kassierte nach drei Siegen wieder eine Pleite.

Seider kam bei den Red Wings auf 21.17 Minuten Einsatzzeit, Center Sturm war beim Team aus Kalifornien 12.40 Minuten auf dem Eis.

Beim 3:2 der Seattle Kraken gegen die New York Rangers in der Verlängerung fehlte bei den Hausherren der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer wegen einer Unterkörperverletzung.

