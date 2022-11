US-Sport kompakt : Kelce mit drei Touchdowns bei Chiefs-Sieg – Cowboys demontieren Vikings

Travis Kelce von den Kansas City Chiefs bejubelt einen Touchdown. Foto: AP/Jayne Kamin-Oncea

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: Chiefs holen gegen Chargers achten Saisonsieg

Die Kansas City Chiefs haben eine knappe NFL-Partie gegen die Los Angeles Chargers gewonnen und ihre Bilanz auf acht Siege in zehn Spielen verbessert. Patrick Mahomes warf beim 30:27 am Sonntagabend (Ortszeit) drei Touchdown-Pässe auf Travis Kelce.

Hinter den Philadelphia Eagles sind die Chiefs gemeinsam mit den Minnesota Vikings nun das zweitbeste Team der amerikanischen Football-Liga NFL - auch, weil die Vikings eine herbe Klatsche gegen die Dallas Cowboys kassierten. Das 3:40 vor den eigenen Fans war das Ende einer Serie von zuletzt sieben Siege in Serie. Die Vikings stehen nun auch bei acht Siegen und zwei Niederlagen.

Grund zum Jubeln hatte der Stuttgarter Jakob Johnson mit den Las Vegas Raiders, die in der Verlängerung ein 22:16 gegen die Denver Broncos holten. Ein 35-Yard-Touchdown-Pass von Derek Carr auf Davante Adams machte den dritten Saisonsieg perfekt.

Zum sechsten Mal in dieser Saison gewannen die Cincinnati Bengals, die dank einer starken Performance in der zweiten Hälfte mit 37:30 bei den Pittsburgh Steelers gewannen.

Zuvor gewannen bereits unter anderem die Lions und die Eagles, hier geht es zum Artikel.

NBA: Lakers gewinnen erneut mit Schröder - Irving gibt Comeback für Nets

Die Los Angeles Lakers haben auch das zweite Spiel nach der Rückkehr von Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder gewonnen und erstmals in dieser Saison eine Serie von drei Erfolgen hingelegt. Gegen die San Antonio Spurs holte der NBA-Rekordmeister am Sonntag (Ortszeit) ein 123:92.

Für Schröder war es das zweite Saisonspiel nach seiner Bänderverletzung am Daumen. Er kam in 23 Minuten auf 13 Punkte, zwei Vorlagen und zwei Rebounds. Beim insgesamt fünften Sieg im 15. Spiel der Saison mussten die Lakers zum vierten Mal nacheinander auf den angeschlagenen Superstar LeBron James verzichten. Bester Werfer bei den Lakers war wie schon am Freitag beim Heimsieg gegen die Detroit Pistons Anthony Davis. Er kam auf 30 Zähler.

Im ersten Spiel nach dem Ende der Suspendierung von Kyrie Irving holten die Brooklyn Nets ein 127:115 gegen die Memphis Grizzlies. Irving stand in der Startaufstellung und verbuchte 14 Punkte sowie fünf Rebounds. Bester Werfer für die Nets war mit 26 Punkten Kevin Durant, der seine Serie somit auf 17 Spiele mit mindestens 25 Punkten ausbaute. Eine längere Serie zum Start einer Saison hatte zuletzt Rick Barry 1966/67.

