US-Sport kompakt : Chiefs gewinnen auch zweites Spiel der neuen NFL-Saison

Kansas-City-Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes klatscht mit den Fans ab. Foto: AP/Charlie Riedel

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

American Football: Kansas City Chiefs holen knappen Heimsieg gegen Chargers in der NFL

Die Kansas City Chiefs haben auch das zweite Saisonspiel in der NFL gewonnen und sich trotz einer schwierigen ersten Halbzeit gegen die Los Angeles Chargers durchgesetzt. Beim 27:24 am Donnerstagabend liefen die Chiefs in ihrem ersten Heimspiel lange einem Rückstand hinterher und wirkten nicht so dominant wie gewohnt. Am Ende kam Star-Quarterback Patrick Mahomes dennoch auf zwei Touchdown-Pässe und 235 Yards nach Würfen. Justin Herbert im Team der Chargers hatte drei Touchdown-Pässe, aber auch eine Interception.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Die Chiefs profitierten insbesondere von einem durch Justin Watson abgefangenen Pass, der damit einen Touchdown für die Chargers verhinderte und selbst punktete. „Es sind viele großartige Spieler und Trainer bei beiden Teams. Jeder war bereit“, sagte Chiefs-Profi Travis Kelce. „Wir müssen ein paar Sachen besser machen. Das war ein Divisions-Rivale, dafür war es sehr wichtig. Ansonsten aber auch nur ein Sieg und wir müssen weiter machen.“

Basketball: Vorstands-Vize fordert Rücktritt von Suns-Besitzer Sarver

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Phoenix Suns, Jahm Najafi, hat Teambesitzer Robert Sarver zum Rücktritt aufgefordert. Weil Sarver über Jahre rassistische und sexistische Kommentare abgegeben sowie Mitarbeiter des Basketball-Teams unprofessionell behandelt hatte, war er von der NBA am Dienstag für ein Jahr gesperrt und zu einer Geldstrafe in Höhe von zehn Millionen US-Dollar verdonnert worden. Diese Bestrafung empfinden viele Spieler in der Liga als zu mild. Auch NBA-Superstar LeBron James beschwerte sich öffentlich.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Najafi schrieb in einem offen Brief am Donnerstag, er könne sich nicht zurücklehnen und zulassen, dass Kinder und zukünftige Fan-Generationen auf den Gedanken kämen, das Verhalten Sarvers werde wegen seines Reichtums und seiner Privilegien toleriert. „Also, und in Einklang mit meiner Verpflichtung dabei zu helfen, jede Form von Rassismus, Sexismus und Vorurteilen auszulöschen, fordere ich, als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Phoenix Suns, Robert Sarver zum Rücktritt auf“, schrieb Najafi.

NBA-Boss Adam Silver hatte die Strafe für Sarver am Mittwoch als hart, aber angemessen bezeichnet und darauf verwiesen, dass er mehr wisse über die Ergebnisse der Untersuchung als die breite Öffentlichkeit. Zudem betonte er, dass es in den USA verfassungsrechtlich hohe Hürden dafür gebe, jemandem Eigentum zu nehmen - und Sarver, der neben den Suns auch das WNBA-Team Phoenix Mercury besitze, sei nunmal kein Angestellter oder Geschäftsführer.

(RP/SID/dpa)