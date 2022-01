US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Beim prestigeträchtigen Winter Classic in Minneapolis hatte bei Spielstart eine Temperatur von -21 Grad geherrscht, was einen Kälterekord bedeutete. Foto: AFP/Harrison Barden

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Eisige Temperaturen beim Winter Classic der NHL.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Niederlage zum Jahresauftakt für Draisaitls Oilers - Rekord für Alexander Owetschkin

Trotz eines Treffers von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Auftakt ins neue Jahr die dritte Niederlage in Serie kassiert. Der 26-Jährige traf beim 2:3 nach Verlängerung bei den New York Islanders zum zwischenzeitlichen 1:1, es war der 25. Saisontreffer für den besten Torjäger in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Erst am Silvestertag hatten die Oilers mit 5:6 nach Verlängerung bei den New Jersey Devils verloren.

Einen rabenschwarzen Tag erwischte Tim Stützle mit den Ottawa Senators bei der 0:6-Klatsche gegen die Toronto Maple Leafs. Angreifer Stützle (19) stand bei vier Gegentreffern auf dem Eis. Auch Torwart Philipp Grubauer verlor mit den Seattle Kraken 2:5 gegen die Vancouver Canucks.

Unterdessen erreichte Alexander Owetschkin den nächsten Meilenstein in seiner herausragenden NHL-Karriere. Der russische Stürmer der Washington Capitals erzielte am Freitag beim 3:1 bei den Detroit Red Wings mit den Deutschen Thomas Greiss und Moritz Seider seinen 275. Treffer im Powerplay. Bislang hatte sich Owetschkin den Platz an der Spitze in dieser Statistik mit Dave Andreychuk geteilt, der diesen Wert 2002 erreicht hatte.

Der 36-Jährige träumt zudem davon, den "ewigen" Rekord der Eishockey-Legende Wayne Gretzky zu brechen. Owetschkin steht aktuell bei 754 Toren, ihm fehlen noch 140 zu Gretzkys Bestmarke (894).

Die NHL sagte derweil neun weitere Spiele ab und gab als Grund die strikten Zuschauerbeschränkungen in einigen kanadischen Städten an. Auch drei Partien der Oilers sind betroffen.

Eishockey: Nico Sturm verliert mit Minnesota eiskaltes Winter Classic

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Nico Sturm ist beim renommierten Winter Classic der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL als Verlierer vom Eis gegangen. Mit den Minnesota Wild kassierte der deutsche Eishockey-Profi am Samstag (Ortszeit) eine 4:6 (1:1, 1:5, 2:0)-Heimniederlage gegen die St. Louis Blues. Die Gäste dominierten das zweite Drittel mit 5:1.

Beim Winter Classic der NHL wird seit 2008 einmal in der Saison ein Spiel als Freiluft-Event ausgetragen. Die Wild und Blues liefen im Target Field auf, für gewöhnlich die Heimspielstätte des Baseball-Teams Minnesota Twins. Dabei herrschten zu Spielbeginn Temperaturen von minus 21 Grad, noch nie zuvor war es laut NHL bei einem Winter Classic so kalt gewesen. „Ich habe über meine Schulter nach einem Eisbären Ausschau gehalten, so kalt war es da draußen“, sagte Sturms Teamkollege Marcus Foligno hinterher.

Basketball: DeRozan mit zweitem „Buzzer Beater“ in Serie

DeMar DeRozan von den Chicago Bulls hat am Neujahrstag ein kleines Kapitel NBA-Geschichte geschrieben. Der Basketball-Olympiasieger von Rio 2016 traf beim 120:119 bei den Washington Wizards im zweiten Spiel nacheinander mit der Schlusssirene einen spielentscheidenden Wurf ("Buzzer Beater"). Zuvor hatte DeRozan nach Ablauf der Zeit zum 108:106 bei den Indiana Pacers getroffen.

Herausragend präsentierte sich einmal mehr Giannis Antetokounmpo, der Meister Milwaukee Bucks mit einem Triple Double zum 136:113 gegen die New Orleans Pelicans führte. Der griechische Superstar sammelte 35 Punkte, 16 Rebounds und 10 Assists. Die Bucks sind Dritter der Eastern Conference hinter Spitzenreiter Chicago und den Brooklyn Nets, die überraschend gegen die ersatzgeschwächten Los Angeles Clippers verloren (116:120).

Schlusslicht im Westen bleiben die Houston Rockets mit Nationalspieler Daniel Theis. Die Texaner verloren gegen die Denver Nuggets 111:124 und damit auch das siebte Spiel in Serie. Theis stand erstmals seit Mitte Dezember wieder in der Startformation und kam auf acht Punkte.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)