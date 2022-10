US-Sport kompakt : Erstes NHL-Tor für Peterka

John Peterka applaudiert den Fans nach Buffalos Spiel gegen die Ottawa Senators. Foto: AP/Joshua Bessex

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: „Die pure Freude“ – Peterka schießt erstes NHL-Tor

Das deutsche Eishockey-Talent John Peterka hat sein erstes Tor in der NHL erzielt. Der 20-Jährige von den Buffalo Sabres traf im Duell mit Tim Stützle (Ottawa Senators) nach einer schönen Kombination im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:1 und leitete damit die Wende in der Partie ein. Nach 0:1 gewannen die Sabres am Ende zu Hause noch mit 4:1.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

„Es war die pure Freude“, sagte Peterka, der sein drittes NHL-Spiel bestritt und dabei knapp zwölf Minuten Eiszeit bekam: „Ich war so aufgeregt. Ich weiß nicht, bin einfach sprachlos.“

Peterka hatte zum Jahreswechsel 2021/22 bereits zweimal für die Sabres auflaufen dürfen - sogar in der ersten Sturmreihe. Der Angreifer aus der Red-Bull-Akademie spielte den Rest der Saison dann in der AHL und warb mit 80 Scorerpunkten in 80 Spielen für die Rochester Americans für eine schnelle Rückkehr. Jetzt traf er erstmals in der NHL.

Football: Bears um St. Brown verlieren NFL-Heimspiel gegen Commanders

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Die Chicago Bears um den Deutsch-Amerikaner Equanimeous St. Brown haben ihr NFL-Heimspiel gegen die Washington Commanders verloren. Beim 7:12 am Donnerstagabend (Ortszeit) wurde der 26-Jährige in der ersten Halbzeit meist als blockender Passempfänger eingesetzt und bekam den Ball nur bei einer Gelegenheit übergeben. Die Offensivaktionen der Bears fanden in der zweiten Hälfte ohne ihn statt, weil er wegen Kopfschmerzen nicht weiterspielte - so auch die letzte Aktion, als Darnell Mooney den Ball im letzten Versuch erst Zentimeter außerhalb der Endzone unter Kontrolle hatte und damit die vierte Niederlage der Saison besiegelte.

Bears-Quarterback Justin Fields hatte oft Schwierigkeiten, den Ball rechtzeitig loszuwerden, überzeugte aber mit zahlreichen starken Läufen über insgesamt 88 Yards. Carson Wentz im Trikot der Commanders blieb zwar im Gegensatz zu Fields ohne Touchdown-Pass, leistete sich aber auch keinen Wurf zum Gegner und holte mit seinem Team den zweiten Sieg im sechsten Saisonspiel.

Football: NFL-Quarterback Watson von weiterer Frau wegen Missbrauchs verklagt

Der derzeit gesperrte NFL-Quarterback Deshaun Watson soll in einem bislang unbekannten Fall eine weitere Frau sexuell missbraucht haben. Das geht aus einer an einem Gericht in Houston eingereichten Zivilklage hervor, über die unter anderem die US-Nachrichtenagentur AP am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Demnach soll der inzwischen 27 Jahre alte Spielmacher die Frau nach einer Massage in einem Hotelzimmer 2020 zu Oralsex gezwungen haben.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Watson spielte zu der Zeit bei den Houston Texans und wechselte nach der vergangenen Saison zu den Cleveland Browns, die ihm trotz der damals bekannten Klagen von 24 Frauen einen Fünfjahresvertrag im Wert von 240 Millionen US-Dollar gaben. Gerichte in Texas verzichteten auf eine strafrechtliche Anklage, mit 23 der 24 Frauen einigte sich Watson außergerichtlich. Die NFL sperrte ihn für elf Spiele und bestrafte ihn zudem mit einem Bußgeld über fünf Millionen US-Dollar. Watson darf deswegen frühestens am 4. Dezember für die Browns spielen. Watson hat stets seine Unschuld beteuert.

Basketball: Dirk Nowitzki eröffnet Restaurant im Flughafen Dallas

Dirk Nowitzki (44) bekommt sein eigenes Restaurant am Flughafen in Dallas. Wie der Sender CBS News berichtete, habe die Airport-Führung die Pläne am Donnerstag genehmigt. Die deutsche Basketball-Legende will demzufolge auch heimische Kost anbieten. Wer künftig also am Flughafen in Dallas landet, kann sich dort vielleicht mit Fränkischer Schlachtplatte oder Würzburger „Blausudsulz“, einer Bratwurst-Variation, stärken. Auf der von Nowitzkis Projektpartner veröffentlichten Speisekarte wird die Bratwurst schon mal mit aufgeführt.

Die Flughafenbetreiber kündigten an, dass das „Nowitzki“ im Sommer 2023 in Terminal C öffnen werde. Zum Restaurant soll auch eine Bar gehören, in der Gäste einen „Mav’s Blue Margarita“, „Slam Dunk“ oder „Dirk’s Fadeaway“ bestellen können.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Nowitzki war 1999 von der DJK Würzburg in die nordamerikanische Profiliga NBA gewechselt und spielte dort bis zu seinem Karriereende 2019 ausschließlich für die Dallas Mavericks. 2011 führte der langjährige Kapitän sein Team zur bis heute einzigen Meisterschaft in der Club-Geschichte.

Das Trikot des „German Wunderkind“ mit der Nummer 41 hängt seit Januar dieses Jahres unter dem Hallendach der Mavericks-Arena. Die Rückennummer wird Nowitzki zu Ehren bei den Texanern nicht mehr vergeben.

(RP/SID/dpa)