US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Urban Meyer, jetzt Ex-Coach der Jacksonville Jaguars. . Foto: AP/John McCoy

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein Trainerrauswurf in der NFL und deutsche NBA-Profis, die trotz Niederlage überzeugen.

Football: Jacksonville Jaguars trennen sich von Chefcoach Meyer

Die Jacksonville Jaguars aus der nordamerikanischen Football-Profiliga NFL haben sich von Chefcoach Urban Meyer getrennt. Nach 13 Spielen mit nur zwei Siegen entschied sich Eigentümer Shad Khan am Donnerstag zu diesem Schritt. Die Jaguars stehen auf dem letzten Platz der NFC South und haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs. Offensiv-Koordinator Darrell Bevell wird in den letzten vier Spielen als Interims-Headcoach fungieren.

Neben der Erfolglosigkeit soll sich Meyer (57) auch einige Fehltritte geleistet haben. So hatte der ehemalige Jaguars-Spieler Josh Lambo gesagt, dass Meyer ihn im August beim Training getreten haben soll. Zudem berichtete „NFL Network“, dass Meyer zuletzt ein hitziges Streitgespräch mit Wide Receiver Marvin Jones gehabt und seine Assistenztrainer als Verlierer bezeichnet haben soll.

„Nach wochenlangen Überlegungen und einer gründlichen Analyse der gesamten Amtszeit von Urban bei unserem Team bin ich mit großer Enttäuschung zu dem Schluss gekommen, dass ein sofortiger Wechsel für alle unumgänglich ist“, sagte Khan in einer Erklärung. „Wie ich im Oktober erklärt habe, war es wichtig, unser Vertrauen und unseren Respekt wiederzugewinnen. Bedauerlicherweise ist das nicht geschehen.“

Eishockey: Grubauer verliert in NHL mit Kraken bei den Anaheim Ducks

Eishockey-Nationaltorwart Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken gegen die Anaheim Ducks verloren. Beim 1:4 am Mittwochabend (Ortszeit) stand Grubauer nur in den beiden ersten Dritteln und bis zum Stand von 1:3 im Tor, ehe er Platz machte für Chris Driedger. Grubauer hatte bis dahin 15 von 18 Schüssen gehalten und war im zweiten Drittel in einer unglücklichen Szene von einem Gegenspieler hart gegen den Kopf gecheckt worden. Die klar favorisierten Ducks holten den 17. Saisonsieg und festigten ihren Spitzenplatz in der Pacific-Divison, während die neu gegründeten Kraken mit nun 16 Niederlagen weiter am Ende dieser Tabelle stehen.

Weitere Corona-Fälle bei den Flames: NHL verlängert Zwangspause

Die Coronafälle bei NHL-Profis nehmen zu und haben zu einer weiteren Spielabsage geführt. Weil zusätzliche sieben Eishockey-Spieler und zehn Betreuer auf die Corona-Liste der Liga kamen, dürfen die Calgary Flames mindestens bis zum 18. Dezember nicht mehr spielen. Das teilte die NHL am Mittwoch mit. Betroffen ist zunächst eine die Partie der Flames gegen die Columbus Blue Jackets am Samstag. Bereits in dieser Woche durfte das Team nicht antreten.

Die Anzahl der verschobenen NHL-Spiele in dieser Saison steht damit bei derzeit zehn. Für acht Begegnungen muss noch ein Nachholtermin gefunden werden. Sollten zu viele Begegnungen abgesagt werden, könnte das Auswirkungen auf die Olympia-Pause haben und die Teilnahme der NHL-Stars an den Olympischen Winterspielen in Peking in Gefahr bringen.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP standen im Verlauf der Saison schon mehr als 140 NHL-Profis auf der Corona-Liste. Mehr als zwei duzend kamen in den vergangenen beiden Tagen dazu.

Basketball: Moritz Wagner und Hartenstein überzeugen - aber kein Sieg für deutsche NBA-Profis

19 Punkte von Nationalspieler Moritz Wagner in 18 Minuten Spielzeit, aber kein weiterer Sieg für die Orlando Magic: Das Team aus Florida unterlag in der Basketball-Profiliga NBA den Atlanta Hawks mit 99:111 und ist Vorletzter in der Eastern Conference. Wagners jüngerer Bruder Franz steuerte bei der 24. Saisonniederlage (fünf Siege) zehn Zähler bei.

Einen starken Auftritt legte Center Isaiah Hartenstein für die Los Angeles Clippers hin, konnte aber trotz 15 eigener Punkte die 103:124-Niederlage bei Utah Jazz nicht verhindern. Auch nicht besser lief es für die weiteren deutschen Profis im Einsatz.

Maximilian Kleber unterlag mit den Dallas Mavericks den Los Angeles Lakers 104:107 nach Verlängerung, der Big Man schaffte neun Punkte und sieben Rebounds. Daniel Theis erreichte fünf Punkte für die Houston Rockets, die beim 89:124 chancenlos gegen die Cleveland Cavaliers waren.

