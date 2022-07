US-Sport kompakt : Hartenstein wechselt in der NBA zu New York Knicks

Isaiah Hartenstein. Foto: AP/Rob Gray

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Hartenstein wechselt zu den New York Knicks

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein wechselt innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA zu den New York Knicks. Wie der Klub am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, kommt der 24-Jährige von den Los Angeles Clippers. Vertragsdetails wurden nicht genannt. Laut Medienberichten soll Hartenstein einen mit 15 Millionen Euro dotierten Zweijahresvertrag unterschrieben haben.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

2018 hatte der Big Man in der NBA debütiert, seither stand er bei den Houston Rockets, den Denver Nuggets, den Cleveland Cavaliers und eben den Clippers unter Vertrag. Bei der Heim-Europameisterschaft (1. bis 18. September), die unter anderem in Köln und Berlin steigt, wird Hartenstein derweil nicht dabei sein.

Basketball: NBA will Play-in-Turnier beibehalten

Die nordamerikanische Basketball-Profilliga NBA will das sogenannte Play-in-Turnier auf dem Weg zu den Play-offs beibehalten. Dafür stimmten die Klubbesitzer am Dienstag (Ortszeit). Die NBA hatte das Format ursprünglich für die Saison 2020/21 eingeführt und um ein weiteres Jahr für die Spielzeit 2021/22 verlängert.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Beim Play-in-Turnier treten die Teams, die die reguläre Saison auf dem siebten bis zehnten Platz beendet haben, gegeneinander an, um den siebten und achten Play-off-Platz der jeweiligen Conference zu ermitteln. In der kommenden Saison soll das Turnier vom 11. bis 14. April ausgetragen werden, also zwischen dem Ende der regulären Saison (9. April) und dem Beginn der Play-offs (15. April).

Außerdem entschieden die Klubbesitzer Fouls, die Punkte nach Fastbreaks verhindern sollen, härter zu bestrafen. Nach Fouls, bei denen Verteidiger den Ball nicht spielen, erhält die gegnerische Mannschaft einen Freiwurf und bleibt in Ballbesitz. Allerdings können Mannschaften solche Fouls in den letzten beiden Minuten des vierten Viertels und in der Verlängerung begehen, ohne dass diese härtere Strafe droht.

Basketball: Superstar James kritisiert Verhalten der USA im Fall Griner

Superstar LeBron James hat die USA für ihren Umgang mit dem Fall der in Russland inhaftierten Basketballerin Brittney Griner kritisiert. „Wie kann sie jetzt das Gefühl haben, dass Amerika hinter ihr steht?“, sagte James in einem Trailer für seine Talkshow „The Shop: Uninterrupted“: „Ich würde mich fragen: 'Will ich überhaupt zurück nach Amerika?'“. Die komplette Sendung soll am Freitag erscheinen.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Später ordnete James seine Worte via Twitter ein: „Mein Kommentar bei “The Shop„ bezüglich Brittney Griner war keine Kritik an unserem schönen Land“, schrieb der 37-Jährige: „Ich habe einfach nur gesagt, wie sie sich wahrscheinlich emotional fühlt, zusammen mit so vielen anderen Emotionen und Gedanken - in diesem Käfig, in dem sie seit über 100 Tagen ist. Lange Rede kurzer Sinn: #BringHerHome. (Bringt sie nach Hause/d.Red.)“

Griner war am 17. Februar am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden und ist seitdem nicht zuletzt durch die gewachsenen Spannungen zwischen Washington und Moskau aufgrund Russlands Angriffskriegs gegen die Ukraine zum politischen Spielball geworden. Der Athletin wird vorgeworfen, in ihrem Gepäck Vape-Kartuschen mit Cannabisöl mitgeführt zu haben. Griner droht eine Strafe von bis zu zehn Jahren Haft.

Zwischenzeitlich hatte sich Griner vor Gericht schuldig bekannt. Die zweimalige Olympiasiegerin beteuerte jedoch, nicht absichtlich gegen russische Gesetze verstoßen zu haben. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Biden versichert, sich für ihre „schnellstmögliche Freilassung“ einzusetzen. Griner sei „zu Unrecht und unter unerträglichen Umständen inhaftiert“, hieß es in dem Statement aus Washington.

Zuvor hatte es bereits aus der Profiliga WNBA Kritik am Verhalten der US-Regierung gegeben. Vanessa Nygaard, Griners Trainerin bei den Phoenix Mercury, hatte in der Vorwoche gesagt: „Wenn es LeBron wäre, wäre er doch zu Hause, oder? Es ist eine Aussage über den Wert von Frauen. Es ist eine Aussage über den Wert einer schwarzen Person. Es ist eine Aussage über den Wert eines homosexuellen Menschen. All diese Dinge. Wir wissen das und das ist es, was ein bisschen mehr weh tut.“

(RP/SID/dpa)