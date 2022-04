US-Sport kompakt : Irre Serie gerissen - NHL-Profi verpasst magische 1000er-Marke

Keith Yandle von den Philadelphia Flyers. Foto: AP/Corey Sipkin

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Irre Serie von Keith Yandle von den Flyers gerissen

Nach 989 NHL-Einsätzen ohne Unterbrechung ist die Rekordserie von "Ironman" Keith Yandle in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga vorbei. Der Verteidiger wurde von den Philadelphia Flyers vor dem Spiel gegen die Toronto Maple Leafs (3:6) aus dem Kader gestrichen, erstmals seit dem 26. März 2009 war der Dauerbrenner nur Zuschauer. Zur magischen 1000 fehlten ganze elf Spiele.

Yandle ist nicht verletzt, der Routinier war ein so genannter "healthy scratch". Die Entscheidung, auf den hoch geschätzten Veteran zu verzichten, sorgte für einiges Stirnrunzeln - die Flyers haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs.

"Das ist natürlich nicht die Nachricht, die man hören möchte", sagte Yandle: "Es ist eben die Zeit kurz vor Saisonende, in der man jungen Spielen zu mehr Spielzeit verhilft. Mein Job ist es, den Jungs zu helfen und ein guter Teamkollege zu sein."

Ende Januar hatte der Profi durch seinen 964. Einsatz mit dem zuvor alleinigen Rekordhalter Doug Jarvis gleichgezogen. Yandle muss nun befürchten, seine Bestmarke noch 2022 zu verlieren: Stürmer Phil Kessel von den Arizona Coyotes steht bei 968 Spielen in Serie.

In seiner Karriere hat Yandle 1099 Hauptrundenspiele absolviert, hinzu kommen 58 Play-off-Partien. Der 35-Jährige hat seit der Saison 2006/07 für die Arizona Coyotes, die New York Rangers, die Florida Panthers und die Flyers gespielt.

Eishockey: Sturm mit erstem Scorerpunkt für Colorado

Nico Sturm hat seine Erfolgsserie mit Colorado Avalanche in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL fortgesetzt und dabei den ersten Scorerpunkt für sein neues Team erzielt. Mit dem 3:2-Heimerfolg gegen die Pittsburgh Penguins feierte das Team aus Denver den dritten Sieg in Folge und ist mit 104 Punkten weiter bestes Team der Liga.

Der 26 Jahre alte Sturm bereitete das 2:1 durch Nicolas Aube-Kubel vor, damit steht er in der laufenden Saison bei neun Toren und neun Assists. Mitte März war der Angreifer von Minnesota Wild zur Avalanche gewechselt.

Sollten die Vegas Golden Knights in der Nacht zu Montag bei den Vancouver Canucks verlieren, hat Colorado als erstes Team sein Play-off-Ticket sicher.

Basketball: Nets verpassen direkten Playoff-Einzug trotz Durant-Bestwert

Die Brooklyn Nets haben den direkten Playoff-Einzug verpasst. Bei den Atlanta Hawks, verloren sie trotz eines neuen Karriere-Bestwert von Superstar Kevin Durant mit 115:122.

Durant gelangen 55 Punkte und auch Kyrie Irving erwischte mit 31 Punkten einen guten Tag. Die restlichen Nets-Spieler aber blieben im einstelligen Punktebereich. Zudem ermöglichten sie den Hawks gleich 49 Freiwürfe, sodass die Nets nun den Umweg über das das sogenannte Play-In nehmen müssen. Die Hawks verwandelten 37 Freiwürfe.

Denselben Weg werden die Charlotte Hornets nehmen müssen. Sie verloren beim Comeback von Gordon Hayward klar mit 114:144 gegen die Philadelphia 76ers. Die 76ers, bei denen Superstar Joel Embiid mit 29 Punkten bester Werfer war, erhalten sich damit die Chance auf eine besser Platzierung. Aktuell liegen sie nur zwei Siege hinter Spitzenreiter Miami Heat, die mit 127:109 gegen die Chicago Bulls gewonnen haben.

Basketball: Abschied mit 1202 Siegen - Karriere von "Coach K" beendet

Nach 42 Jahren bei der Duke University ist die außergewöhnliche Karriere von "Coach K" vorbei: Mike Krzyzewski, Trainer mit den meisten Siegen (1202) im US-College-Basketball, scheiterte mit seinen Blue Devils im Halbfinale des Final Four, der frühere Nationalcoach geht damit in den wohlverdienten Ruhestand.

Das Team von der Universität in Durham/North Carolina unterlag von 70.602 Zuschauern im Superdome von New Orleans dem großen Rivalen University of North Carolina 77:81, die Hoffnung auf einen sechsten Titel unter Krzyzewski im Turnier der National Collegiate Athletic Association (NCAA) nach 1991, 1992, 2001, 2010 und 2015 zerschlug sich.

North Carolina, einstiges College von Basketball-Ikone Michael Jordan, trifft im Finale in der Nacht zu Dienstag (MESZ) auf das topgesetzte Team der University of Kansas.

"Es ging hier nicht um mich", sagte Krzyzewski: "Ich habe in meiner ganzen Karriere stets gesagt, dass meine Saison so enden sollen, dass meine Spieler entweder Tränen der Freude oder der Trauer vergießen. Denn dann weißt du, dass sie alles gegeben haben. Ich selbst werde irgendwann auf meine Weise mit all dem umgehen."

Krzyzewski hatte seinen Posten bei den Blue Devils 1980 angetreten, erfolgreicher als der 75-Jährige war nur John Wooden (UCLA) mit zehn Meisterschaften. Krzyzewski hat elf Jahre lang als Nationaltrainer (2005-2016) gearbeitet, in dieser Zeit holte das Team USA dreimal Olympia- und zweimal WM-Gold. Nur ein Spiel ging unter seiner Regie verloren - das WM-Halbfinale 2006.

Der Hall-of-Famer, Sohn polnischer Einwanderer und ausgebildet an der Militärakademie West Point, wird zur neuen Saison von seinem bisherigen Assistenzcoach Jon Scheyer ersetzt.

(RP/SID/dpa)