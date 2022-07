US-Sport kompakt : Houston-Rookie Metchie an Leukämie erkrankt

John Metchie von den Houston Texans ist an Leukämie erkrankt. Foto: AP/David J. Phillip

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Houstons Rookie Metchie an Leukämie erkrankt

Wide Receiver John Metchie III von den Houston Texans ist an Leukämie erkrankt und wird die kommende Saison der National Football League (NFL) wohl verpassen. Das verkündete Metchie am Sonntag in einem von der Franchise aus Texas veröffentlichten Statement. Bei dem 22 Jahre alten Rookie wurde APL (Akute Promyelozytenleukämie) diagnostiziert, die am besten heilbare Form der Leukämie.

„Infolge dieser Diagnose werde ich in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr Football spielen. Mein Hauptaugenmerk wird auf meiner Gesundheit und meiner Genesung liegen“, sagte der Kanadier, der beim Draft im April an 44. Stelle ausgewählt worden war. Im vergangenen Jahr hatte Metchie für die Universität von Alabama gespielt.

Die neue NFL-Saison wird voraussichtlich am 8. September beginnen, der Super Bowl findet am 23. Februar 2023 in Glendale/Arizona statt.

Eishockey: Draisaitl will endlich den Titel

Eishockey-Star Leon Draisaitl strebt nach der ersten Meisterschaft in der NHL. „Wir waren dieses Jahr im Halbfinale, jetzt wollen wir den Titel“, sagte der Profi der Edmonton Oilers dem „Express“. Allerdings weiß der 26-Jährige auch um die Schwierigkeit dieser Aufgabe: „Aber da müssen natürlich ganz viele Rädchen ineinander greifen, du brauchst Glück bei Verletzungen. Letztlich sind es zehn bis zwölf Mannschaften, die das Zeug haben, den Stanley Cup zu holen. Da muss dann alles stimmen.“

Draisaitl hatte sich bis Sonntag in Köln fit gehalten. Die Vorbereitung mit den Oilers auf die im Oktober beginnende Saison startet am 1. September. Am Rhein blieb der Eishockey-Superstar weitgehend unerkannt. „Das ist schon ein wenig kurios, das ist richtig“, sagte Draisaitl: „Ich denke, es liegt viel am Helm, unser Gesicht ist ja selten zu sehen. Aber mir ist das ganz recht so, ich habe zehn Monate im Jahr den Trubel, da ist es ganz schön, wenn es auch mal zwei Monate ruhiger zugeht.“

Draisaitl war mit den Oilers in den vergangenen NHL-Playoffs mit 0:4 am späteren Meister Colorado Avalanche gescheitert. Der Stürmer war beim Aus erst der zweite Profi in der Geschichte der NHL, der mindestens sieben Drei-Punkte-Spiele in den Playoffs schaffte.

(RP/SID/dpa)