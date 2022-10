US-Sport kompakt : Houston gleich gegen Phillies aus – Draisaitl mit Assist beim Sieg

Die Astros gleichen in der World Series aus. Foto: dpa/Sue Ogrocki

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitl mit Assist bei Oilers-Sieg

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat zum 3:2-Sieg der Edmonton Oilers bei den Calgary Flames eine Vorlage beigesteuert. Der 27 Jahre alte Kölner bereitete in der NHL-Partie am Samstagabend (Ortszeit) das 3:1 durch Zach Hyman vor und sammelte damit einen weiteren Scorerpunkt. Mit insgesamt vier Toren und zwölf Vorlagen liegt Draisaitl damit auf Rang drei der Scorerwertung der besten Eishockey-Liga der Welt.

Der Augsburger Nico Sturm erzielte bei der 3:4-Niederlage der San José Sharks gegen Tampa Bay Lightning den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Für den Stürmer, der in der vergangenen Saison mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen hatte, war es der fünfte Saisontreffer. Nationalspieler Moritz Seider gelang mit den Detroit Red Wings ein 2:1-Sieg gegen die Minnesota Wild. JJ Peterka und die Buffalo Sabres gewannen mit 4:3 bei den Chicago Blackhawks.

Basketball: Nächste Mavs-Niederlage

Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber haben in ihrem fünften Saisonspiel die dritte Niederlage kassiert. Die Mavs verloren am Samstagabend (Ortszeit) gegen Oklahoma City Thunder mit 111:117 (51:46) nach Verlängerung. Den Mavs half am Ende auch das Triple Double aus 31 Punkten, 16 Rebounds und zehn Assists von Superstar Luka Doncic nichts, Kleber kam in gut einer halben Stunde Spielzeit auf zwei Punkte. In der noch sehr jungen Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA belegt Dallas in der Western Conference nur Platz zwölf.

Baseball: Houston bleibt gegen Phillies aus

Die Houston Astros haben in der Major League Baseball (MLB) das zweite Spiel der World Series gewonnen und den Ausgleich in der Best-of-seven-Serie geschafft. Gegen die Philadelphia Phillies gingen die Gastgeber am Samstag (Ortszeit) in Houston früh mit 5:0 in Führung und gewannen am Ende 5:2. Damit geht es nach zwei Partien in Houston mit einem 1:1 in der Serie ins dritte Spiel, das am Montag (Ortszeit) in Philadelphia stattfindet. Wer zuerst vier Siege holt, sichert sich den Meistertitel.

Für die Astros ist es die vierte World-Series-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren, die Phillies dagegen spielen zum ersten Mal seit 2009 wieder um den wichtigsten Titel im Baseball. Die Astros hatten zuletzt zweimal die World Series verloren. 2017 holte die Mannschaft den Titel, hatte dabei aber nachweislich betrogen. Seitdem sehen viele Baseball-Fans das Team äußerst kritisch. Die Phillies, die in diesem Jahr als Außenseiter in der Serie gelten, hatten zuletzt vor 14 Jahren den Titel gewonnen.

(RP/SID/dpa)