US-Sport kompakt : Houston Astros gewinnen World Series

Die Houston Astros bejubeln ihren Sieg in der World Series. Foto: AP/David J. Phillip

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

MLB: Houston Astros gewinnen World Series

Die Houston Astros haben die World Series der Major League Baseball (MLB) gewonnen. Das Team aus Texas holte am Samstagabend (Ortszeit) gegen die Philadelphia Phillies mit einem 4:1 im sechsten Spiel der Serie den benötigten vierten Sieg.

Dusty Baker avancierte dabei mit 73 Jahren zum ältesten Trainer, der in einer der vier großen nordamerikanischen Sportligen eine Meisterschaft gewann. „Was als Nächstes kommt? Ich habe gesagt, wenn ich eine gewinne, möchte ich auch eine zweite gewinnen“, sagte Baker nach seinem ersten Titel in 25 Jahren als Cheftrainer in der Major League Baseball.

Astros-Profi Jeremy Pena gewann dagegen in seiner ersten Saison nicht nur den Titel, sondern wurde als dritter Rookie zum wertvollsten Spieler einer World Series gewählt.

Für die Astros ist es der zweite Titel nach dem von 2017, als das Team nachweislich betrogen hatte, weshalb es seitdem von vielen Baseball-Fans äußerst kritisch betrachtet wird. Doch sportlich blieben die Astros auch nach dem Skandal und einigen personellen Konsequenzen und Strafen erfolgreich und erreichten seither in jedem Jahr mindestens das Finale der American League. Nach zwei verlorenen World Series zuletzt gelang nun der zweite Triumph.

NBA: Bittere Niederlage für Wagners Magic nach Verlängerung

Die Orlando Magic um den deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner haben in der NBA eine weitere bittere Niederlage kassiert. Die Magic unterlagen am Samstag (Ortszeit) den Sacramento Kings nach Verlängerung mit 123:126 (106:106, 65:47). De'Aaron Fox traf dabei den entscheidenden Korb für die Kings mit der Schlusssirene fast von der Mittellinie. Zuvor hatten die Magic in der regulären Spielzeit eine zwischenzeitliche 20-Punkte-Führung verspielt.

Wagner verbuchte mit 31 Punkten und sechs Assists zwei Saisonbestwerte und glänzte vor allem in der Verlängerung mit einer makellosen Wurfquote und zehn Punkten, verfehlte zuvor aber zum Ende der regulären Spielzeit den Dreier zum möglichen Sieg. Besser machte es der überragende Fox, dem insgesamt 37 Punkte gelangen. Die Magic bleiben mit zwei Siegen aus den ersten zehn Saisonspielen am Tabellenende der Eastern Conference.

Die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein in der Startformation unterlagen bei den Boston Celtics mit 118:133. Hartenstein kam auf zehn Punkte und starke 14 Rebounds. Die Celtics stellten mit 27 verwandelten Drei-Punkte-Würfen einen Clubrekord auf.

Als einziges NBA-Team bleiben die Milwaukee Bucks in dieser Saison noch ungeschlagen. Auch ohne ihren Superstar Giannis Antetokounmpo, der wegen Knieproblemen geschont wurde, gewannen die Bucks gegen die Oklahoma City Thunder mit 108:94.

NHL-Rekord: Owetschkin nun mit meisten Toren für ein Team

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin von den Washington Capitals ist in der nordamerikanischen Liga NHL nun der Spieler mit den meisten Treffern für ein Team. Der 37 Jahre alte Russe erzielte bei der 2:3-Niederlage seiner Capitals gegen die Arizona Coyotes am Samstagabend (Ortszeit) sein 787. Tor für die Mannschaft aus der US-Hauptstadt.

Damit überholte Owetschkin den legendären Gordie Howe, der für die Detroit Red Wings zwischen 1946 und 1971 auf 786 Treffer kam. Owetschkin brauchte dafür nur acht Jahre und ziemlich genau 400 Partien weniger. Er kann Howe in dieser Saison auch in der Allzeit-Torjägerliste der NHL vom zweiten Platz verdrängen. Dem Stürmer fehlen dafür noch 14 Tore.

Die deutschen Profis in der NHL erlebten derweil einen weitgehend erfolglosen Abend. Trotz des siebten Saisontors von Leon Draisaitl kassierten die Edmonton Oilers gegen die Dallas Stars mit 2:6 ihre höchste Saisonniederlage. Tim Stützle verbuchte beim 1:2 seiner Ottawa Senators gegen die Philadelphia Flyers immerhin seine sechste Torvorlage der Saison. JJ Peterka verlor mit den Buffalo Sabres 3:5 bei den Tampa Bay Lightning. Auch Nico Sturm ging beim 4:5 nach Penaltyschießen mit den San Jose Sharks gegen die Anaheim Ducks leer aus.

Einen Sieg fuhr Moritz Seider mit den Detroit Red Wings ein. Der beste Rookie der vergangenen Saison steuerte eine Torvorlage zum 3:0 gegen die New York Islanders bei.

(RP/SID/dpa)