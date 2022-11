US-Sport kompakt : Hoher NFL-Sieg für 49ers in Mexiko – Siegesserie der Celtics in NBA gerissen

San Francisco 49ers Wide Receiver Brandon Aiyuk (M) feiert seinen Touchdown. Foto: dpa/Marcio Jose Sanchez

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: 49ers triumphieren in Mexiko - Klarer Sieg gegen Cardinals

Die San Francisco 49ers haben beim NFL-Gastspiel in Mexiko einen wichtigen Sieg gegen die Arizona Cardinals geholt und nunmehr die besten Playoff-Chancen von den Teams aus der NFC West. Durch das 38:10 am Montagabend verbesserten die 49ers ihre Bilanz auf sechs Siege in zehn Spielen und überholten die Seattle Seahawks, die vergangene Woche in München gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren und an diesem Wochenende spielfrei hatten.

Jimmy Garoppolo mit vier Touchdown-Pässen, George Kittle mit zwei Touchdowns und dazu die offensive Gefahr von Christian McCaffrey und Debo Samuel waren im strömenden Regen im Aztekenstadion zu viel für die Defensive der Cardinals. Ohne den verletzten Quarterback Kyler Murray verschlechterte sich die Bilanz der Cardinals, die ebenfalls in der NFC West spielen, auf vier Siege und sieben Niederlagen. Schlusslicht in der Division ist Titelverteidiger Los Angeles Rams mit drei Siegen und sieben Niederlagen.

NBA: Siegesserie der Celtics gerissen - Wagner verliert mit Magic

Die Siegesserie der Boston Celtics in der NBA ist gerissen. Nach zuletzt neun Erfolgen hintereinander kassierte der Rekordmeister ein 107:121 gegen die Chicago Bulls. Es war die erst vierte Niederlage der Saison für die Celtics, bei denen Jayson Tatum ebenso auf 28 Punkte kam wie DeMar DeRozan für die Bulls. Die Celtics sind dennoch weiter Spitzenreiter in der Eastern Conference, haben jetzt aber nur noch einen Sieg Vorsprung auf die Milwaukee Bucks, die 119:111 gegen die Portland Trail Blazers gewannen. Giannis Antetokounmpo war mit 37 Punkten der erfolgreichste Werfer auf dem Feld.

Franz Wagner verdiente sich diesen Titel ebenfalls mit seinen 20 Punkten für die Orlando Magic, musste gegen die Indiana Pacers aber dennoch die 13. Niederlage der Saison einstecken. Das 102:123 war nach einer besseren Phase in der ersten Halbzeit eine klare Angelegenheit für die Gäste, die im Schlussviertel auf bis zu 25 Punkte davonzogen.

Isaiah Hartenstein verbuchte mit den New York Knicks unterdessen ein 129:119 gegen die Oklahome City Thunder, verlor seinen Platz in der Startaufstellung aber an Mitchell Robinson und kam von der Bank auf zwei Punkte und acht Rebounds.

NHL: Draisaitl-Treffer zu wenig für Edmonton Oilers

Das elfte Saisontor von Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der NHL nicht zum Sieg gereicht. Deutschlands bester Eishockey-Spieler traf beim 2:5 gegen die New Jersey Devils am Montag (Ortszeit) zum 1:1-Ausgleich. „Wir haben das Spiel relativ gut begonnen, wir hatten nach dem 1:1 Chancen zur Führung - und dann hatten wir einfach selbst verschuldete Fehler, die wir nicht haben dürfen. Und wenn du gegen ein Team spielst, das so in Form ist, dann kostet dich das“, sagte Oilers-Trainer Jay Woodcroft.

Die Devils feierten den 13. Saisonsieg in Serie. Der nächste wäre ein Rekord für das Team. Die Oilers sind dagegen weiter eine Mannschaft ohne Konstanz und stehen bei zehn Siegen und neun Niederlagen.

Auch die Boston Bruins brauchen nicht mehr viel für eine Bestmarke. Nach dem 5:3 gegen die Tampa Bay Lighnting fehlen nur noch zwei Siege, um den besten Saisonstart ihrer Geschichte einzustellen mit dann 19 Siegen in den ersten 21 Spielen. Das gelang den Bruins zuletzt vor 93 Jahren.

