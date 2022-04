US-Sport kompakt : Hartenstein und Clippers verlieren zum Play-in-Auftakt

Isaiah Hartenstein (re.) im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves. Foto: AP/Andy Clayton-King

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Hartenstein und Clippers verlieren zum Play-in-Auftakt

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers haben ihre erste Chance auf den Play-off-Einzug in der nordamerikanischen Profiliga NBA vergeben. Beim Auftakt des sogenannten Play-in-Turniers verloren die Kalifornier in der Nacht zu Mittwoch bei den Minnesota Timberwolves mit 104:109.

Die Clippers, die als Achter der Western Conference den Umweg über das Qualifikationsturnier gehen mussten, haben jedoch in der Nacht zu Samstag (4.00 Uhr/MEZ) gegen den Sieger des Duells San Antonio Spurs gegen New Orleans Pelicans noch eine Gelegenheit, das Ticket für die Meisterrunde zu lösen. Die Timberwolves, gegen die Hartenstein in sieben Minuten auf zwei Rebounds und einen Assist kam, sind durch den Erfolg qualifiziert und spielen in der ersten Runde gegen die Memphis Grizzlies.

Auch die Brooklyn Nets um Starspieler Kyrie Irving stehen in den Play-offs. Sie besiegten die Cleveland Cavaliers in ihrem Qualifikationsspiel mit 115:108, wobei Irving mit 34 Punkten überragte und seine ersten zwölf Würfe im Spiel traf. Die Nets treffen nun zum Play-off-Auftakt auf die Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis.

Das Play-in-Turnier wird in dieser Saison zum dritten Mal gespielt. Die Siebten, Achten, Neunten und Zehnten der beiden Conferences ermitteln in K.o.-Spielen insgesamt vier Play-off-Starter. Zunächst trifft jeweils Nummer sieben auf Nummer acht und Nummer neun auf Nummer zehn. Der Verlierer des Duells der Topgesetzten erhält eine zweite Chance gegen den Sieger aus „Neun gegen Zehn“.

Basketball: Nets bestürzt über Schüsse in New Yorker U-Bahn

Spieler und Trainer des Basketball-Teams Brooklyn Nets haben sich einem Medienbericht zufolge bestürzt über den Vorfall mit Schüssen und mehreren Verletzten in einer New Yorker U-Bahn gezeigt. „Es ist offensichtlich ein sehr tragischer Morgen. Wir sind am Boden zerstört für die Gemeinde und die direkt Beteiligten“, sagte Nets-Trainer Steve Nash laut der „New York Post“ am Dienstag. Mit seinem Team hatte er sich zum Zeitpunkt der Schüsse nur einige Blocks entfernt auf das am Abend stattfindende Play-In-Spiel in der NBA gegen die Cleveland Cavaliers vorbereitet, das die Nets 115:108 gewannen.

Vor Beginn der Partie gab es eine Schweigeminute sowie die Ankündigung einer Spende in Höhe von 50 000 US Dollar (rund 46 000 Euro). Mit dem Geld soll den Verletzten geholfen werden. „Das ist die U-Bahn-Station für unser Trainingszentrum und unser Büro“, sagte Nash. „Meine Kinder gehen nicht sehr weit von da zur Schule.“

Ein Mann hatte laut Polizeiangaben in der morgendlichen Rush Hour in einem Zug Richtung Manhattan das Feuer eröffnet. Zuvor habe er eine Art Gasmaske angezogen und dann einen Kanister geöffnet, aus dem Nebel oder Rauch strömte. „Ich kenne nicht viele Details, aber wenn man die Sirenen vor dem Trainingsgelände hört und sieht, wie viel Aufruhr draußen herrscht, dann hofft und betet man das Beste für alle Beteiligten“, sagte Nets-Spieler Kevin Durant laut der „New York Post“.

Nets-Spieler Goran Dragic, der sich bereits vor dem Ereignis in der Trainingshalle befunden haben soll, sagte, es sei schrecklich. „Es ist irgendwie beängstigend, wie nah das ist. Und ich war schon ein paar Mal in der U-Bahn, aber jetzt habe ich Zweifel.“ Mindestens 16 Menschen wurden bei dem Vorfall, bei dem nach ersten Erkenntnissen kein Terrorverdacht besteht, im Stadtteil Brooklyn verletzt.

Eishockey: Stützle trifft doppelt bei Senators-Sieg

Auch ein Tor von Superstar Leon Draisaitl hat die zweite Niederlage in Folge für die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL nicht verhindert. Der Angreifer erzielte beim enttäuschenden Auftritt seines Teams gegen Minnesota Wild lediglich den 1:5-Endstand. Es war der 51. Saisontreffer für den gebürtigen Kölner.

Übertrumpft wurde Draisaitl in der Nacht zu Mittwoch aus deutscher Sicht von Tim Stützle. Der 20 Jahre alte Stürmer war beim 4:1-Erfolg der Ottawa Senators gegen die Detroit Red Wings mit zwei Toren und einem Assist maßgeblich beteiligt. Seine beiden Treffer waren so genannte „Empty-Net-Goals“, weil Detroits deutscher Torhüter Thomas Greiss den Kasten für einen zusätzlichen Feldspieler verlassen hatte. Bei Detroit markierte Top-Verteidiger Moritz Seider immerhin den 41. Assist in seiner NHL-Premierensaison.

