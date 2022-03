US-Sport kompakt : Großes Feuer im NFL-Stadion der Denver Broncos

Auf diesem von der Feuerwehr Denver zur Verfügung gestellten Bild bekämpfen Feuerwehrleute die Flammen im Empower Field im Mile High Stadion in Denver. Foto: dpa/Uncredited

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Großes Feuer im NFL-Stadion der Denver Broncos

Im Football-Stadion der Denver Broncos hat es gebrannt. Auf von der Feuerwehr veröffentlichten Fotos waren meterhohe Flammen auf der Tribüne zu sehen. Nach Informationen der US-Nachrichtenagentur AP vom Donnerstag (Ortszeit) gab es keine Verletzten bei dem Brand, der mehrere Sitzreihen zerstört und auf einer Fläche von mehr als 90 Quadratmetern für massive Schäden gesorgt habe. Die Ursache für das Feuer in der NFL-Arena war zunächst unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes waren den Angaben zufolge etwa 100 Menschen bei einer Veranstaltung im Stadion, allerdings auf einer anderen Ebene. Die NFL befindet sich in der Pause, erst im Herbst beginnt die nächste Saison.

Eishockey: Draisaitl trifft doppelt – Edmonton Oilers gewinnen in der NHL

Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die Edmonton Oilers in der NHL auch dank zweier Treffer von Leon Draisaitl wieder einen Sieg eingefahren und ihren Playoff-Platz verteidigt. Beim 5:2 gegen die San José Sharks erzielte Eishockey-Nationalspieler Draisaitl das zwischenzeitliche 3:1 und das Tor zum 4:2. Der Kölner steht nach dem siebten Spiel in Serie mit einer Torbeteiligung bei inzwischen 44 Treffern und verkürzte den Rückstand auf Auston Matthews von den Toronto Maples Leafs an der Spitze der Torjägerliste auf noch zwei Tore. So lange die Oilers Rang drei in der Pacific-Division halten und die Vegas Golden Knights nicht mehr vorbei lassen, haben sie einen Platz in den Playoffs sicher. Die beiden Teams trennen fünf Punkte.

Keine realistische Chance auf eine Teilnahme an den Playoffs haben dagegen die Detroit Red Wings. Das Team um Nationalspieler Moritz Seider und Torwart Thomas Greiss kassierte am Donnerstag ein 2:5 bei den New York Islanders. Greiss war schon nach neun Sekunden das erste Mal geschlagen, wurde von den Fans seines Ex-Teams in einer Pause aber lautstark gefeiert und nach Angaben der Nachrichtenagentur AP mit einem Video gewürdigt.

Tim Stützle und die Ottawa Senators beendeten unterdessen eine Serie von zuletzt zwei Niederlagen und holten bei den Winnipeg Jets ein 5:2. Stützle steuerte zwei Torvorlagen bei und kommt in dieser Saison nun auf 25 Assists.

(RP/SID/dpa)