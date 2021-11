US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NHL und NBA verpasst haben

Leon Draisaitl (29), Center der Edmonton Oilersy. Foto: dpa/Jeffrey T. Barnes

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: eine Gala-Vorstellung von NHL-Star Leon Draisaitl.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Draisaitl mit Gala-Vorstellung - Sturm trifft für Minnesota

Mit einer erneuten Gala-Vorstellung hat Eishockey-Star Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zurück in die Erfolgsspur geführt. Einen Tag nach dem Rückschlag bei den Dallas Stars (1:4) glänzte der Kölner beim 5:3 der Kanadier bei den Arizona Coyotes mit zwei Toren und zwei Assists. Mit 40 Punkten liegt der deutsche Nationalspieler in der Scorerliste weiter klar in Führung.

Auch Nico Sturm und die Minnesota Wild meldeten sich nach einem kurzen Negativlauf mit zwei Niederlagen zurück. Das Team um den deutschen Nationalspieler setzte sich mit 3:2 bei den New Jersey Devils durch und festigte den Platz an der Spitze der Central Division. Sturm erzielte dabei den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0.

Lesen Sie auch Football-Geschichte : Diesen Deutschen gelang in der NFL ein Touchdown

Ebenfalls erfolgreich war Nationaltorhüter Philipp Grubauer, der mit den Seattle Kraken den zweiten Sieg nacheinander nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge feierte. Der 30-Jährige überzeugte beim 2:1 bei den Carolina Hurricanes mit 35 abgewehrten Schüssen..

Einen erlösenden Sieg holte auch Jungstar Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Durch das 4:2 gegen die St. Louis Blues beendeten Seider und Co. ihre Negativserie und gewannen erstmals seit vier Spielen wieder. Der deutsche Nationalspieler stand dabei rund 22 Minuten aus dem Eis.

Eine Niederlage musste dagegen Tim Stützle hinnehmen. Trotz einer Vorlage des 19-Jährigen unterlagen die Ottawa Senators den San Jose Sharks 3:6.

Basketball: Durant in den Top 25 der besten Scorer

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Basketball-Superstar Kevin Durant ist in die Top 25 der besten Scorer der NBA-Geschichte aufgestiegen. Beim 123:104 seiner Brooklyn Nets in der nordamerikanischen Profiliga bei den Boston Celtics mit Nationalspieler Dennis Schröder erzielte Durant 21 Punkte und zog in der Bestenliste an seinem Idol Allen Iverson vorbei.

"Es ist unglaublich, in dieser Liste an ihm vorbeizuziehen und überhaupt neben all diesen Spielern zu stehen. Ich muss einfach weitermachen", sagte Durant. Bereits mit seinem ersten Korb an diesem Abend machte er den Meilenstein perfekt. Schröder kam bei der Niederlage seiner Celtics auf zehn Punkte, sechs Rebounds und sechs Vorlagen.

Eine Niederlage kassierten auch Moritz und Franz Wagner. Die Brüder aus Berlin unterlagen mit Orlando Magic den Charlotte Hornets 99:106. Franz Wagner erzielte 16 Punkte, Moritz Wagner kam auf 13 Zähler. Den zweiten Saisonsieg feierten dagegen überraschend die Houston Rockets, bei denen Daniel Theis nicht zum Einsatz kam. Nach 15 Niederlagen in Folge gewannen die Rockets mit 118:113 gegen die Chicago Bulls.

Mit einer starken Vorstellung meldete sich Superstar LeBron James zurück. Im ersten Spiel nach seiner Sperre aufgrund einer blutigen Auseinandersetzung erzielte James 39 Punkte und führte die Los Angeles Lakers damit zum 124:116 gegen die Indiana Pacers.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)