US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Basketball:Franz Wagner führt Orlando mit 25 Punkten zum Sieg

Nächstes Ausrufezeichen von Franz Wagner: Der Berliner Basketballspieler hat die Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA zum siebten Saisonsieg geführt. Beim 104:98 bei den Atlanta Hawks erzielte Wagner 25 Punkte und war damit bester Werfer seines Teams. Hinzu kamen vier Rebounds und zwei Blocks.

Orlando sitzt dennoch bei schon 25 Niederlagen weiter auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference fest. Wagners Bruder Moritz befindet sich noch im Corona-Protokoll und kam entsprechend nicht zum Einsatz. Weil Kevin Huerter kurz vor dem Spiel ein positives Testergebnis bekommen hatte, mussten auch die Hawks auf sechs Spieler verzichten, darunter Starspieler Trae Young.

„Es gibt natürlich viel Ablenkung, und das meiste davon ist die Angst, dass man es selber irgendwie hat“, sagte Wagner der Deutschen Presse-Agentur. „Aber wir testen jeden Tag zwei, drei Mal und sobald dann das Spiel losgeht, vergesse ich das eigentlich recht schnell und probiere, das Spiel zu gewinnen.“

Den Boston Celtics fehlten bei ihrem 111:101 gegen die Cleveland Cavaliers sieben Basketballer, den Cavs acht. Dennis Schröder konnte spielen, hatte mit nur einem erfolgreichen Wurf bei elf Versuchen aber einen schwachen Abend und blieb bei drei Punkten, einem Rebound und vier Vorlagen. Die Celtics stehen nun bei 16 Siegen und 16 Niederlagen.

.Daniel Theis saß bei der 106:126-Pleite der Houston Rockets bei Titelverteidiger Milwaukee Bucks nur auf der Bank. Isaiah Hartenstein fehlte den Los Angeles Clippers mit Knöchelproblemen beim 105:89-Sieg bei den Sacramento Kings.

Die Partie der Toronto Raptors bei den Chicago Bulls war kurzfristig abgesagt worden. Die Kanadier, für die auch Nationalspieler Isaac Bonga spielt, sind wie etliche weitere Teams aktuell stark von Corona betroffen und hatten nicht mehr genug einsatzbereite Spieler zur Verfügung.

Eishockey: Olympia ohne NHL-Spieler

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden ohne die Eishockey-Profis aus der nordamerikanischen NHL statt. Wie der Weltverband IIHF mitteilte, informierte sowohl die Liga als auch die Spielervereinigung darüber am Mittwoch. Somit wird das deutsche Team wie schon 2018 ohne seinen Star Leon Draisaitl auskommen müssen. Die US-Entscheidung fällt auf die Coronakrise zurück, aufgrund der die NHL bisher 50 Spiele verschieben und die Weihnachtspause zwei Tage früher als geplant beginnen musste. Die Spiele von Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.

„Obwohl wir enttäuscht sind, verstehen wir die Entscheidung und können die Umstände nachvollziehen, unter denen sie getroffen worden ist“, sagte IIHF-Präsident Luc Tardif. „Es war ein Schock, wie Covid-19 den Spielplan der NHL praktisch über Nacht beeinträchtigt hat.“

