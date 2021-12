US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA, NFL und NHL verpasst haben

Franz Wagner von Orlando Magic.

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Niederlagen für Klubs mit deutscher Beteiligung.

Basketball: Wagner überzeugt sieben Minuten - Magic verlieren

Franz Wagner führte die Aufholjagd an, die vorweihnachtliche Niederlage seiner Orlando Magic in der NBA konnte der deutsche Basketball-Shootingstar aber nicht verhindern. Der 20 Jahre alte Rookie erzielte beim 104:110 gegen die New Orleans Pelicans 17 seiner 20 Punkte innerhalb von sieben Minuten im dritten Viertel. Plötzlich waren die Magic wieder in Schlagdistanz - und mussten doch die 26. Niederlage im 33. Saisonspiel hinnehmen.

Franz' älterer Bruder Moritz fehlte Orlando erneut, seit vergangener Woche ist der geimpfte Center im COVID-Protokoll der Liga, so wie zahlreiche weitere Spieler. Die NBA ächzt rund um Weihnachten unter den Corona-Ausfällen und bemüht sich deshalb um eine Einigung mit der Spielergewerkschaft NBPA über eine Verkürzung der Quarantänefrist.

Statt nach zehn Tagen dürften die Spieler dann bei negativen Tests bereits nach sechs Tagen zu ihren Teams zurückkehren. Das berichtet ESPN. Ob die Regelung schon bei den Christmas Games (25. und 26. Dezember) für Erleichterung bei den Teams sorgt, war zunächst noch unklar. Im Dezember mussten ligaweit bislang 130 Spieler in Quarantäne, 90 Prozent davon hatten sich mit der Omikron-Variante des Coronavirus infiziert, wie NBA-Commissioner Adam Silver ESPN sagte.

Herausragender Akteur am Tag vor Heiligabend war wieder einmal Stephen Curry. Der Superstar der Golden State Warriors erzielte beim 113:104 gegen die Memphis Grizzlies 46 Punkte. Die Dallas Mavericks unterlagen ohne Ausnahmespieler Luka Doncic und Nationalspieler Maximilian Kleber (beide Corona-Protokoll) Meister Milwaukee Bucks 95:102.

American Football: ennessee Titans stehen in der NFL kurz vor dem Divisionstitel

Die Tennessee Titans stehen in der nordamerikanischen Football-Liga NFL kurz vor dem Titel in der AFC-South-Division. Beim 20:17 gegen die San Francisco 49ers überragte am Donnerstag (Ortszeit) A.J. Brown, der elf Pässe fing und den Touchdown zur ersten Führung im dritten Viertel erzielte. Nach der ersten Halbzeit hatten die Hausherren noch mit 0:10 zurückgelegen. Das entscheidende Field Goal gelang Randy Bullock. Sollten die Indianapolis Colts am Sonntag bei den Arizona Cardinals verlieren, ist den Titans der zweite Divisions-Titel nacheinander nicht mehr zu nehmen.

San Francisco ist mit acht Siegen aus 15 Spielen Dritter in der NFC West. Bei den 49ers erwischte Quarterback Jimmy Garoppolo keinen guten Tag. Er warf zwei Interceptions.

Die Olympischen Winterspiele in Peking finden ohne die Eishockey-Profis aus der nordamerikanischen NHL statt. Wie der Weltverband IIHF mitteilte, informierte sowohl die Liga als auch die Spielervereinigung darüber am Mittwoch. Somit wird das deutsche Team wie schon 2018 ohne seinen Star Leon Draisaitl auskommen müssen. Die US-Entscheidung fällt auf die Coronakrise zurück, aufgrund der die NHL bisher 50 Spiele verschieben und die Weihnachtspause zwei Tage früher als geplant beginnen musste. Die Spiele von Peking finden vom 4. bis 20. Februar statt.

„Obwohl wir enttäuscht sind, verstehen wir die Entscheidung und können die Umstände nachvollziehen, unter denen sie getroffen worden ist“, sagte IIHF-Präsident Luc Tardif. „Es war ein Schock, wie Covid-19 den Spielplan der NHL praktisch über Nacht beeinträchtigt hat.“

