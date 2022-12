US-Sport kompakt Franz Wagner bester Punktesammler bei Magic

Düsseldorf · Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

01.12.2022, 08:01 Uhr

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner wird von Clint Capela, Center der Atlanta Hawks, gefoult. Foto: dpa/Phelan M. Ebenhack

(RP/SID/dpa)