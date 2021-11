US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Moritz Seider von den Detroit Red Wings jubelt nach seinem ersten Treffer mit Teamkollegen Tyler Bertuzzi. Foto: dpa/Jeffrey T. Barnes

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein Premieren-Tor der Ausfall eines Starspielers.

Basketball: Lakers fehlt nächster Basketball-Star - Keine Corona-Gründe bei Davis

Titelanwärter Los Angeles Lakers muss in der nordamerikanischen Profiliga NBA auf den nächsten Starspieler verzichten. Nach der Verletzung von LeBron James fehlt nun auch Anthony Davis, der am Samstagabend (Ortszeit) mit Magenproblemen früh in der Partie gegen die Portland Trail Blazers (90:105) ausgewechselt wurde. Der US-Sender ESPN berichtet unter Berufung auf einen Vereinssprecher, Davis' Erkrankung habe keine coronabedingten Ursachen. Trainer Frank Vogel sprach bei dem 28-Jährigen von einem „kleinen Magen-Darm-Virus“.

Die Lakers haben nur fünf der ersten zehn Saisonspiele gewonnen und sind schon deutlich zurückgefallen. James kämpft derzeit mit einer Bauchmuskelverletzung und wird wohl noch weitere NBA-Spiele verpassen.

Eishockey: Erstes NHL-Tor – Seider schießt Detroit zum Sieg

Mit seinem ersten NHL-Tor hat Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider die Detroit Red Wings zum fünften Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga geschossen. Der "Rookie des Monats Oktober" traf bei den Buffalo Sabres in der Verlängerung zum 4:3. Nach zwölf NHL-Spielen steht der 20 Jahre alte Verteidiger bereits bei zehn Scorerpunkten. Detroit hatte bereits 1:3 in Rückstand gelegen.

"Das war ein starkes Comeback", sagte Seider, der sich auch bei Goalie Alex Nedeljkovic bedankte: "Er hat uns einige Male gerettet. Und natürlich ist es schön, das erste Tor zu erzielen." Red-Wings-Goalie Thomas Greiss saß auf der Bank.

Ebenfalls in der Overtime siegte Nico Sturm (26) mit Minnesota Wild bei den Pittsburgh Penguins. Beim 5:4 blieb der Stürmer ohne Punkte. Bereits die vierte Niederlage nacheinander kassierte Tim Stützle (19) mit den Ottawa Senators. Die Kanadier unterlagen Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning am Samstag 3:5. Auch Stützle war an keinem Tor beteiligt.

Basketball: Schröders Celtics verlieren gegen Dallas

Mit Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder in der Startformation haben die Boston Celtics die sechste Niederlage im zehnten Saisonspiel kassiert. Der NBA-Rekordchampion unterlag den Dallas Mavericks um den herausragenden Luka Doncic 104:107. Schröder erzielte trotz einer schwachen Wurfquote 20 Punkte, Doncic (33 Punkte) verwandelte mit der Schlusssirene den entscheidenden Wurf zum Sieg der Mavs, die weiter auf den verletzten Maxi Kleber verzichten mussten.

Den Houston Rockets reichten 18 Punkte von Daniel Theis nicht zum Sieg. Die Texaner verloren bei den Denver Nuggets 94:95 und bleiben damit bei nur einem Erfolg in neun Spielen. Chancenlos waren die Los Angeles Lakers ohne Superstar LeBron James. Der 17-malige Meister unterlag bei den Portland Trail Blazers 90:105, es war die fünfte Niederlage für L.A.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)