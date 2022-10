US-Sport kompakt : Erster NBA-Saisonsieg für Hartenstein, Franz Wagner verliert erneut

Isaiah Hartensten macht eine Geste nach einem gelungen Wurf von der Dreier-Linie. Foto: AP/Adam Hunger

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Erster NBA-Saisonsieg für Hartenstein, Franz Wagner verliert erneut

Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks im zweiten Saisonspiel der NBA den ersten Sieg eingefahren. Am Freitag (Ortszeit) gewann der deutsche Center mit den Knicks das Heimspiel gegen die Detroit Pistons mit 130:106 (72:52).

Die Gastgeber dominierten die erste Hälfte, erzielten dort 72 Punkte und setzten sich bereits im zweiten Viertel auf über 20 Zählern Differenz ab. Hartenstein markierte sechs Punkte und holte sich mit elf Rebounds die meisten aller Spieler der Partie.

Franz Wagner muss mit den Orlando Magic hingegen noch auf das erste Erfolgserlebnis warten. Die Franchise aus Florida verlor auch ihre zweite Partie und zog auswärts bei den Atlanta Hawks mit 98:108 (54:50) den Kürzeren. In der Schlussphase der Partie kassierte Orlando einen 0:8-Lauf. Franz Wagner kam auf acht Punkte, sieben Rebounds und vier Steals, sein Bruder Moritz Wagner stand auf Grund einer Knöchelverletzung erneut nicht im Kader. Bei Atlanta erzielte Jungstar Trae Young jeden seiner 25 Zähler nach der Pause.

Die Denver Nuggets entführten einen 128:123 (70:52)-Auswärtserfolg bei den Golden State Warriors und fügten dem amtierenden Meister die erste Saisonniederlage zu. Nuggets-Star Nikola Jokic erzielte mit 26 Punkten, zwölf Rebounds und zehn Assists das 77. Triple-Double seiner NBA-Karriere. Ja Morant führte die Memphis Grizzlies zu einem 129:122 (62:70)-Sieg bei den Houston Rockets. Allein im dritten Viertel kam Morant auf 19 Zähler, als der 23-Jährige seine ersten sieben Würfe aus dem Feld traf.

Eishockey: Philipp Grubauer fährt mit Seattle zweiten Saisonsieg in der NHL ein

Der deutsche NHL-Torhüter Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken im sechsten Saisonspiel der nordamerikanischen Eishockey-Liga den zweiten Erfolg eingefahren. Am Freitag (Ortszeit) setzte sich Seattle mit 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) bei den Colorado Avalanche durch, Grubauers ehemaliges Team, das der gebürtige Rosenheimer 2021 in Richtung Seattle verlassen hatte.

Grubauer parierte 17 der 19 Schüsse auf sein Tor, musste zehn Minuten vor Spielende aber verletzungsbedingt das Eis verlassen. Nähere Angaben zur Verletzung des Goalies machten die Kraken nicht. Kurz danach erzielte Karson Kuhlman mit dem 3:2 den Siegtreffer für Seattle. Jaden Schwartz und Jared McCann waren im zweiten Drittel für die Gäste erfolgreich.

Moritz Seider musste sich mit den Detroit Red Wings auswärts den Chicago Blackhawks mit 3:4 (2:0, 1:1, 0:2) nach Verlängerung geschlagen geben. Der beste Liganeuling der vergangenen Saison stand knapp 26 Minuten auf dem Eis und verzeichnete keine Scorerpunkte. Die Red Wings gingen mit einer 3:1-Führung in das Schlussdrittel, kassierten dort aber zwei Tore. In der Verlängerung traf Max Domi für die Blackhawks nach zwei Minuten zum Sieg Chicagos.

(RP/SID/dpa)