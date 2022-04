US-Sport kompakt : Embiid fehlt 76ers in Play-offs wegen eines Knochenbruchs im Gesicht

Joel Embiid vion den Philadelphia 76ers. Foto: dpa/Nathan Denette

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Timberwolves brechen wieder ein - und fliegen raus

Die Memphis Grizzlies haben die erste Runde der NBA-Playoffs überstanden und treffen im Halbfinale der Western Conference auf die Golden State Warriors. Das Team um seinen Star Ja Morant drehte am Freitagabend (Ortszeit) in den letzten Minuten der Partie erneut einen zwischenzeitlich großen Rückstand noch und bezwang die Timberwolves am Ende mit 114:106. Noch im dritten Viertel hatten die Gastgeber 13 Punkte Vorsprung gehabt, das 101:99 drei Minuten vor Schluss war dann die erste Führung für Memphis in der zweiten Halbzeit. Bereits in den Partien zuvor waren die Timberwolves am Ende eingebrochen.

Bester Werfer der Partie war mit 30 Punkten der junge Anthony Edwards für die Timberwolves. Für die Grizzlies kamen Desmond Bane und Dillon Brooks auf je 23 Punkte, Morant hatte 17 Zähler. Die Grizzlies waren als zweitbestes Team der Western Conference der Favorit in der Serie und haben nun auch gegen die Warriors Heimvorteil. Das erste Duell der beiden ist am Sonntag in Memphis.

Die Conference-Halbfinals sind nun komplett. Im Westen treffen außerdem die Dallas Mavericks um Nationalspieler Maxi Kleber auf die Phoenix Suns. Die beiden Halbfinal-Serien in der Eastern Conference bestreiten Titelverteidiger Milwaukee Bucks gegen die Boston Celtics mit Daniel Theis und die Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat. Die 76ers müssen für längere Zeit auf ihren Star Joel Embiid verzichten, der sich am Donnerstag einen Bruch der Augenhöhle zuzog und wohl wochenlang ausfällt.

Die Halbfinal-Sieger spielen in den Conference-Finals die Teilnehmer an der Final-Serie um den NBA-Titel aus. In jeder Serie braucht ein Team vier Siege, um sich durchzusetzen.

Basketball: Embiid fehlt 76ers in Play-offs wegen eines Knochenbruchs im Gesicht

Die Philadelphia 76ers müssen in den NBA-Playoffs bis auf Weiteres auf ihren besten Basketballer verzichten. Joel Embiid hat einen Knochenbruch der rechten Augenhöhle und eine Gehirnerschütterung. Das teilten die 76ers nach Angaben von US-Medien am Freitagabend (Ortszeit) mit. Angaben zur Ausfalldauer des Centers aus Kamerun machten die 76ers nicht. Mit einer vergleichbaren Verletzung der linken Augenhöhle hatte Embiid aber schon mal drei Wochen gefehlt und nach einer Operation dann mit Schutzmaske gespielt.

Die 76ers treffen im Halbfinale der Eastern Conference auf die Miami Heat. Spiel eins der Serie ist am Montagabend (Ortszeit).

Embiid hatte sich am Donnerstag in der Schlussphase beim Sieg gegen die Toronto Raptors verletzt, als die 76ers bereits mit 29 Punkten vorne lagen. Er hatte bei einer Abwehraktion den Ellenbogen seines Gegners ins Gesicht bekommen und war sofort vom Feld gegangen. Embiid ist einer der drei Finalisten für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde.

Football: Raimann als erster Österreicher in die NFL gedraftet

Bernhard Raimann ist als erster Österreicher beim Draft der National Football League (NFL) ausgewählt worden. Der 24 Jahre alte Offensive Tackle wurde von den Indianapolis Colts in der dritten Runde an Position 77 gedraftet.

Raimann spielte seit 2018 in den USA für die Central Michigan University. Bei seinem neuen Team, das in der vergangenen Saison die Play-offs knapp verpasste, trifft er auf den neuverpflichteten Quarterback-Routinier Matt Ryan.

Der NFL-Draft in Las Vegas, bei dem vor Saisonbeginn die größten Talente des Sports in der Liga verteilt werden, dauert mehrere Tage. Bereits am Tag vor Raimanns Wahl wurde Defensiv-Spieler Travon Walker (University of Georgia) als Top-Pick von den Jacksonville Jaguars gezogen.

Bei den meisten Teams lag der Fokus in der ersten Runde des Drafts auf der Defensive. Die ersten fünf Picks waren ausschließlich Verteidiger. Den ersten Quarterback sicherten sich die Pittsburgh Steelers, sie zogen Kenny Pickett an Position 20. Er soll auf Ben Roethlisberger folgen, der seine große Karriere beendet hat.

Eishockey: Seider verabschiedet sich mit Tor und Sieg aus NHL-Saison

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider und die Detroit Red Wings haben zum Abschluss der regulären Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Sieg eingefahren. Beim 5:3-Erfolg über die New Jersey Devils steuerte der 21-Jährige einen Treffer bei. Die Red Wings haben als Tabellen-Sechster der Atlantic Division die Play-offs klar verpasst.

Um den Titel spielen dagegen Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers mit. Die Kanadier gewannen ihr letztes Punktspiel mit 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Vancouver Canucks. Draisaitl, der gegen die Canucks geschont wurde, trifft mit seinem Team in der ersten Play-off-Runde auf die Los Angeles Kings.

Nico Sturm und die Colorado Avalanche leisteten sich zum Hauptrundenabschluss eine 1:4-Niederlage gegen Sturms Ex-Team Minnesota Wild. Colorado hatte bereits vor der Partie als Sieger der Central Division festgestanden und gilt als Mitfavorit auf den Stanley Cup. Das Team trifft in Runde eins der Play-offs ab Mittwoch auf die Nashville Predators.

Für Seider geht es nun gemeinsam mit den ebenfalls nicht für die Play-offs qualifizierten Tim Stützle (Ottawa Senators) und Torwart Philipp Grubauer (Seattle Kraken) zur deutschen Nationalmannschaft. Mit dem DEB-Team wollen die drei NHL-Profis bei der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) erfolgreich sein.

