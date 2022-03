US-Sport kompakt : Edmonton verliert trotz Draisaitl-Dreierpack

Leon Draisaitl (l) von den Edmonton Oilers checkt Milan Lucic von den Calgary Flames.

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Edmonton erlebt trotz Draisaitl-Dreierpacks Debakel

Trotz einer starken Vorstellung des frischgebackenen deutschen NHL-Rekordtorjägers Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers im Alberta-Derby eine böse Niederlage bei den Calgary Flames kassiert. Draisaitl traf zum ersten Mal in der laufenden Saison der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga dreimal, dennoch gingen die Oilers mit 5:9 unter.

"Du darfst einfach keine neun Tore zulassen, egal gegen wen. Du wirst niemals ein Spiel in der NHL gewinnen, wenn du neun Gegentreffer kassierst" sagte Draisaitl und zeigte sich trotz seines Dreierpacks selbstkritisch: "Da können wir reden, wie wir wollen. Es ist einfach nicht gut genug, von vorne bis hinten. Das beginnt bei mir, bei unseren Führungsspielern."

Der 26 Jahre alte Draisaitl, der in der vergangen Woche mit seinen beiden Treffern gegen San Jose den Ex-Bundestrainer Marco Sturm als besten deutschen Torschützen in der NHL überholt hatte, steht nun bei 246 Treffern in 544 Spielen. Sturm hatte für seine 242 Tore 938 Spiele benötigt.

Gegen die Flames steuerte Draisaitl zudem einen Assist bei, mit 94 Punkten liegt er in der NHL-Scorerliste weiter hinter seinem Oilers-Kollegen Connor McDavid (97) auf Platz zwei. Edmonton (77 Punkte) belegt in der Pacific Division als Dritter weiter einen Play-off-Platz, Calgary (88) festigte Platz eins.

Niederlagen gab es am Samstag auch für die weiteren deutschen Profis. Torwart Philipp Grubauer unterlag mit Seattle Kraken 2:4 bei den Los Angeles Kings, parierte dabei 20 von 23 Schüssen. Stürmer Tim Stützle blieb beim 3:4 nach Verlängerung seiner Ottawa Senators gegen die Florida Panthers ohne Scorerpunkt. Abwehr-Rookie Moritz Seider konnte trotz einer guten Leistung die 1:2-Niederlage der Detroit Red Wings gegen Meister Tampa Bay Lightning nicht verhindern.

Basketball: Starke Wagner-Brüder verlieren

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder kommt mit den Houston Rockets in der nordamerikanischen Profiliga NBA kurz vor Saisonende besser in Schwung. Die Texaner gewannen bei den Portland Trail Blazers 115:98 und feierten damit erstmals seit der Verpflichtung Schröders Mitte Februar zwei Siege in Folge. Schon am Vortag hatten die Rockets ebenfalls in Portland gewonnen.

Schröder (28) kam erneut von der Bank, zeigte eine gute Leistung und verbuchte zehn Punkte sowie acht Assists. Trotz nun drei Siegen aus den vergangenen vier Spielen bleiben die Rockets in der Western Conference das Team mit der schlechtesten Saisonbilanz.

Auch die starken Wagner-Brüder konnten die 110:114-Niederlage nach Verlängerung von Orlando Magic bei den Sacramento Kings nicht verhindern. Rookie Franz Wagner war mit 19 Punkten Topscorer der Magic, Moritz Wagner kam auf 15 Zähler. Orlando, das wie Houston bei 20 Siegen und 55 Niederlagen steht, bleibt schlechtesten Team der Eastern Conference.

Für Aufregung sorgte ein Zwischenfall beim Spiel zwischen den Toronto Raptors und den Indiana Pacers. Weil im zweiten Viertel ein Lautsprecher in der Scotiabank Arena in Brand geraten war, musste die Partie unterbrochen und die Halle geräumt werden. Erst nach 70-minütiger Unterbrechung ging es schließlich ohne Zuschauer weiter. Toronto siegte erneut ohne den derzeit für das G-League-Team Raptors 905 aktiven Nationalspieler Isaac Bonga 131:91.

Basketball: "Coach K" mit Duke zum 13. Mal im Final Four

Trainerlegende Mike Krzyzewski hat mit den Duke Blue Devils kurz vor seinem Ruhestand zum 13. Mal das Final Four im US-College-Basketball erreicht. Die Mannschaft von "Coach K", der seine Karriere zum Ende der Saison nach 42 Jahren an der Universität in Durham/North Carolina beenden wird, schlug die Arkansas Razorbacks mit 78:69. Der Titel wird in New Orleans (2. bis 4. April) vergeben.

Der frühere Nationalcoach Krzyzewski feierte im Chase Center in San Francisco seinen 1202. Sieg als College-Trainer, niemand holte mehr. Die Hoffnung auf einen sechsten Titel unter Krzyzewski im Turnier der National Collegiate Athletic Association (NCAA) nach 1991, 1992, 2001, 2010 und 2015 lebt weiter.

Krzyzewski hatte seinen Posten bei den Blue Devils 1980 angetreten, erfolgreicher als der 75-Jährige war nur John Wooden (UCLA) mit zehn Meisterschaften. Krzyzewski hat elf Jahre lang als Nationaltrainer (2005-2016) gearbeitet, in dieser Zeit holte das Team USA dreimal Olympia- und zweimal WM-Gold. Nur ein Spiel ging unter seiner Regie verloren - das WM-Halbfinale 2006.

Der Hall-of-Famer, Sohn polnischer Einwanderer und ausgebildet an der Militärakademie West Point, wird zur neuen Saison von seinem bisherigen Assistenzcoach Jon Scheyer ersetzt.

