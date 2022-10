US-Sport kompakt : Oilers und Draisaitl verlieren das „Battle of Alberta“

Leon Draisaitl (r.) im Zweikampf mit MacKenzie Weegar von den Calgary Flames. Foto: AFP/Codie McLachlan

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Niederlage für Draisaitl mit Edmonton – Auch Grubauer verliert

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers im kanadischen Duell gegen die Calgary Flames ein 3:4-Niederlage kassiert. Der 26-Jährige kam in der sogenannten „Battle of Alberta“ auf zwei Assists, doch das reichte für Edmonton nicht. „Wir haben kleine Fehler gemacht, die leicht abzustellen sind“, sagte Draisaitl nach dem Spiel.

Foto: dpa/- 11 Bilder Das sind die Deutschen in der NFL

Zum Auftakt der NHL-Saison hatten die Oilers noch einen 5:3-Erfolg gegen die Vancouver Canucks geschafft. Auch Tim Stützle (20) verlor mit den Ottawa Senators mit 2:3 gegen die Toronto Maple Leafs.

Philipp Grubauer (30) kassierte im Tor der Seattle Kraken eine 2:6-Niederlage gegen die Vegas Golden Knights - es war die zweite Niederlage im zweiten Spiel für die Kraken. Die Ambitionen sind hoch, doch die Realität könnte das Eishockey-Team im zweiten Jahr nach der Gründung einholen.

„Wir planen ja, dass wir in die Play-offs kommen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann hat die Nationalmannschaft für mich Priorität“, sagte der 30 Jahre alte Grubauer der Deutschen Presse-Agentur. „Die Play-offs sind im Fokus, aber im Hinterkopf vielleicht auch die WM dann. Aber da reden wir dann im März oder April noch mal“, sagte der Rosenheimer.

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Grubauer ist der beste deutsche Eishockey-Torhüter und war bei der WM im vergangenen Sommer erstmals nach drei Jahren Pause wieder für den Deutschen Eishockey-Bund auf dem Eis. In der NHL überschneiden sich die Play-offs mit den Weltmeisterschaften. Nur Spieler, deren Teams sich nicht qualifizieren oder früh ausscheiden, haben eine Chance auf Einsätze für ihre Nationalteams.

Basketball: Früherer Superstar Mutombo leidet an Hirntumor

Der ehemalige Basketball-Superstar Dikembe Mutombo leidet an einem Hirntumor. Das teilte die nordamerikanische Profiliga NBA am Samstag mit. Der 56-Jährige, einer der besten Defensivspieler in der Geschichte der stärksten Liga der Welt, erfahre derzeit die bestmögliche Betreuung von Spezialisten in Atlanta und sei zu Beginn seiner Behandlung guten Mutes, hieß es in einer Mitteilung. Der 2,18 Meter große Kongolese wurde 1995, 1997, 1998 und 2001 zum besten Verteidiger der NBA gewählt. Mit den Philadelphia 76ers und den New Jersey Nets stand er zudem zweimal in der NBA-Finalserie.

Baseball: Titelfavorit Dodgers scheitert in den Play-offs

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Titelfavorit Los Angeles Dodgers ist in den Play-offs der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB bereits an seinem ersten Play-off-Gegner gescheitert. Die mit 111 Siegen in 162 Spielen beste Mannschaft der regulären Saison verlor Spiel vier gegen die San Diego Padres 3:5 und damit die Best-of-Five-Serie mit 1:3.

Die Dodgers, zuletzt 2020 Meister, gingen mit einer 3:0-Führung ins siebte Inning, wo die Padres das Spiel mit fünf Runs drehten. Während die Dodgers erst zum zweiten Mal in den vergangenen sieben Jahren die Runde der letzten vier Teams verpassten, erreichten die noch titellosen Padres zum ersten Mal seit 1998 die National League Championship Series.

(RP/SID/dpa)