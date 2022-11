US-Sport kompakt : Eagles kassieren erste Saisonniederlage

Jamin Davis von den Washington Commanders stoppt Running Back Kenneth Gainwell. Foto: AP/Matt Rourke

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Wagner kann Magic-Niederlage trotz 23 Punkten nicht verhindern

23 Punkte von Franz Wagner haben den Orlando Magic in der NBA nicht zum Sieg gegen die Charlotte Hornets gereicht. Beim 105:112 am Montag (Ortszeit) waren vor allem die Ballverluste schmerzhaft und zahlreich für die Gastgeber. „Wenn du den Ball 22 Mal hergibst und 21 Punkte deswegen kassierst, dann sagt das alles. Das müssen wir abstellen“, sagte Wagner nach der zehnten Saisonniederlage für seine Mannschaft. „Die leben von solchen einfachen Fehlern, so verlierst du diese Spiele.“ Die Hornets hatten zuvor acht Partien in Serie verloren. LaMelo Ball kam nach einer Verletzung zu seinem erst zweiten Einsatz und hatte 17 Punkte.

Weiter in guter Form sind unterdessen die Boston Celtics. Der Finalteilnehmer der vergangenen Saison verbuchte beim 126:122 gegen die Oklahoma City Thunder den siebten Sieg in Serie. Zwischenzeitlich lagen die Celtics mit 15 Punkte in Rückstand, kamen mit einem starken Schlussviertel aber rechtzeitig zurück.

Football: Siegesserie der Eagles gerissen

Die Washington Commanders haben die Siegesserie der Philadelphia Eagles in der NFL beendet. In Philadelphia holten die Commanders am Montag (Ortszeit) ein 32:21 gegen das zuvor einzige noch ungeschlagene Team der Liga. Mit Taylor Heinicke als Quarterback profitierten die Gäste vor allem von drei Ballverlusten der Eagles - so viele, wie in den acht Spielen zuvor zusammen. Heinicke blieb ohne Touchdown und leistete sich selbst eine Interception, konnte am Ende aber dennoch den fünften Sieg im zehnten Spiel bejubeln.

Die Eagles sind ihren Status als bestes Team der NFL dagegen los und teilen sich die Spitzenbilanz von acht Siegen und einer Niederlage nun mit den Minnesota Vikings. In der starken NFC East ist das Team vor den New York Giants, die auf sieben Siege und zwei Niederlagen kommen, aber weiter Spitzenreiter. Washington verbesserte seine Playoff-Chancen mit dem Erfolg und hat nur noch minimal Rückstand auf den letzten Wildcard-Platz.

Eishockey: Zwei Stützle-Assists reichen Senators nicht

Zwei Vorlagen des deutschen Eishockey-Profis Tim Stützle waren nicht genug: Die Ottawa Senators haben in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine weitere Niederlage einstecken müssen und bleiben Vorletzter der Eastern Conference. Das 20 Jahre alte deutsche Sturmtalent verbuchte beim 2:4 gegen die New York Islanders bereits seine Assists Nummer neun und zehn im 15. Saisonspiel.

Torhüter Thomas Greiss blieb beim 3:2-Sieg seiner St. Louis Blues ebenso ohne Einsatz wie Lukas Reichel für die Chicago Blackhawks bei deren 0:3 gegen die Carolina Hurricanes. Der gebürtige Nürnberger Reichel versucht sich derzeit im Farmteam der Blackhawks, den Rockford IceHogs, für einen Platz in der NHL zu empfehlen.

