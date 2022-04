US-Sport kompakt : NFL-Team verpflichtet Olympia-Hürdensprinter

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Hürdensprinter Devon Allen unterschreibt bei NFL-Team Philadelphia

Das NFL-Team Philadelphia Eagles hat den Hürdensprinter und zweimaligen Olympia-Teilnehmer Devon Allen unter Vertrag genommen. Das gab das Football-Team am Freitag (Ortszeit) bekannt. Allen spielte am College an der University of Oregon Football auf der Position des Wide Receivers, wechselte dann aber zur Leichtathletik und spezialisierte sich auf die 110 Meter Hürden.

Der 27-Jährige nahm an den vergangenen beiden Olympischen Spielen teil. In Tokio im vergangenen Jahr verpasste er nur um vier Hundertstelsekunden die olympische Bronzemedaille. „Jetzt oder nie. Ich will nicht zu alt werden und mit 30 oder 31 Jahren versuchen, noch in die NFL zu kommen“, erklärte der dreimalige US-Meister zu seiner Vertragsunterzeichnung bei den Eagles. Seit 2016 hat Allen nicht mehr Football gespielt.

Basketball: Kleber bei klarem Mavs-Sieg nur Zuschauer

Die Dallas Mavericks haben auch ohne den deutschen Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber ihre vorletzte Pflichtaufgabe in der nordamerikanischen Profiliga NBA gegen die Portland Trail Blazers gemeistert. Kleber konnte seinem Team beim klaren 128:78-Sieg aufgrund einer Knöchelverletzung nur zusehen. Bei noch einem ausstehenden Spiel belegen die Texaner in der Western Conference den vierten Rang und sind bereits für die Play-Offs qualifiziert.

Die Milwaukee Bucks haben unterdessen ihren Anspruch auf Platz zwei in der Eastern Conference vor den Boston Celtics rund um Nationalspieler Daniel Theis untermauert. Nach dem 131:101-Sieg gegen die Detroit Pistons haben Topstar Giannis Antetokounmpo und Kollegen in ihrem letzten Spiel am Sonntag gegen Cleveland die Chance, ihre Position hinter den führenden Miami Heat zu sichern.

West-Schlusslicht Houston Rockets verlor ohne den weiterhin verletzten Dennis Schröder mit 115:117 knapp gegen die Toronto Raptors.

Eishockey: Nico Sturm mit Torvorlage bei fünftem Colorado-Sieg in Serie

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm bleibt mit den Colorado Avalanche in der NHL auf Erfolgskurs. Das derzeit beste Team der nordamerikanischen Profiliga gewann am Freitag (Ortszeit) sein Auswärtsspiel bei den Winnipeg Jets mit 5:4 (1:2, 2:0, 1:2) nach Verlängerung und fuhr seinen fünften Erfolg nacheinander an.

Sturm war am 3:2-Führungstreffer Colorados im zweiten Drittel direkt beteiligt. Für den 26 Jahre alten Stürmer war es die zehnte Torvorlage in dieser Saison. Die Avalanche lagen im Schlussdrittel mit 4:2 vorne, kassierten aber 16 Sekunden vor Schluss in Unterzahl den Ausgleich. Cale Makar besorgte in der dritten Spielminute der Verlängerung den Siegtreffer für die Gäste.

