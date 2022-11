US-Sport kompakt : Eagles holen achten Sieg im achten Spiel

Runningback Miles Sanders von den Philadelphia Eagles trägt den Ball in die Endzone. Foto: AP/Yi-Chin Lee

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Football: Philadelphia bleibt nach Sieg in Houston ungeschlagen

Die Philadelphia Eagles bleiben das einzig ungeschlagene Team in der nordamerikanischen Football-Liga NFL. Am Donnerstag (Ortszeit) bezwang die Mannschaft von Quarterback Jalen Hurts auswärts die Houston Texans mit 29:17 (14:14). Zum ersten Mal in ihrer Club-Historie haben die Eagles ihre ersten acht Saisonspiele gewonnen.

„Ich weiß, dass das für die Stadt Philadelphia etwas Besonderes ist. Aber ich bin schon einmal mit 8:0 in die Saison gestartet und hatte am Ende das Landesfinale verloren. Wir müssen also von Tag zu Tag schauen„, sagte Hurts zur bisher so erfolgreichen Saison der Eagles mit Blick auf seine persönliche College-Karriere.

Die Eagles wurden in der ersten Hälfte noch nicht ihrer Favoritenstellung gerecht und mussten zwei Touchdown-Pässe hinnehmen. Hurts verlor zudem einmal den Ball, als er zu Boden gerissen wurde. Nach der Pause lief es für den Quarterback und die Eagles besser: Hurts warf zwei Touchdown-Pässe, die Texans erzielten nur per Field Goal drei Punkte.

Hurts wurde in Houston geboren und wuchs unweit des NRG Stadiums auf. Zum ersten Mal in seiner dreijährigen NFL-Karriere spielte der 24 Jahre alte Quarterback in der Heimspielstätte der Texans.

Basketball: Orlando um Franz Wagner bezwingt NBA-Titelverteidiger

Die Orlando Magic um den deutschen Basketball-Nationalspieler Franz Wagner haben überraschend den amtierenden NBA-Meister Golden State Warriors bezwungen. Am Donnerstag (Ortszeit) feierten die Magic einen 130:129 (53:65)-Heimerfolg über das Spitzenteam der nordamerikanischen Basketball-Profiliga und fuhren den zweiten Sieg in ihrem neunten Saisonspiel ein.

Zum spielentscheidenden Akteur für Orlando avancierte Jalen Suggs. Der 21-Jährige erzielte in den letzten 108 Sekunden neun seiner insgesamt 26 Punkte. 38 Sekunden vor Spielende traf Suggs einen Dreier zur 129:126-Führung und ließ danach einen erfolgreichen Freiwurf folgen. Nach einem Ballverlust Orlandos hatte Klay Thompson die Chance, die Warriors zum Sieg zu führen, er vergab jedoch seinen Wurf mit der Schlusssirene. Franz Wagner kam auf 19 Zähler, Topscorer der Partie war Warriors-Superstar Stephen Curry (39 Punkte).

Im zweiten Spiel des Abends bezwangen die Denver Nuggets mit 122:110 (71:57) die Oklahoma City Thunder. Nuggets-Star Nikola Jokic erzielte mit 15 Punkten, 14 Assists und 13 Rebounds das 79. Triple-Double seiner Karriere. Damit verdrängte der Serbe, der in den vergangenen beiden Saisons zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt worden war, in der NBA-Rangliste Wilt Chamberlain vom sechsten Platz.

Eishockey: Edmonton verliert trotz Draisaitl-Tor - Stützle mit Doppelpack

Superstar Leon Draisaitl hat trotz der Fortsetzung seiner persönlichen Erfolgsserie eine Niederlage der Edmonton Oilers nicht abwenden können. Der deutsche Nationalspieler traf gegen die New Jersey Devils zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung, nach einem Einbruch im letzten Drittel unterlagen die Kanadier allerdings noch mit 3:4. Draisaitl gelang im sechsten Spiel nacheinander mindestens ein Scorerpunkt, in elf Saisonpartien blieb er nur einmal ohne.

Mit 22 Scorerpunkten liegt der Kölner ligaweit weiter auf Rang zwei hinter seinem ebenfalls erneut erfolgreichen Teamkollegen Connor McDavid (24). Für Edmonton war es die erste Niederlage nach zuvor fünf Siegen in Serie.

Youngster Tim Stützle konnte trotz des Endes seiner persönlichen Durststrecke eine 4:5-Niederlage der Ottawa Senators gegen die Vegas Golden Knights nicht verhindern. Dem 20-Jährigen gelang dabei sein erster Doppelpack der Saison, zuvor war er sechs Spiele in Serie ohne Treffer geblieben. Ebenfalls eine Niederlage kassierte Nico Sturm beim 3:4 der San Jose Sharks gegen die Florida Panthers.

Einzig Moritz Seider feierte aus deutscher Sicht einen Erfolg. Der Verteidiger hatte beim 3:1 seiner Detroit Red Wings gegen die Washington Capitals mit 23:22 Minuten die meiste Eiszeit aller Feldspieler, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Basketball: Nets suspendieren Irving nach Antisemitismus-Skandal

Basketball-Superstar Kyrie Irving ist nach dem Antisemitismus-Skandal um seine Person von seinem Klub, den Brooklyn Nets, für mindestens fünf NBA-Spiele suspendiert worden. Der Klub sei „bestürzt“ über die Haltung ihres Spielers, der sich am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Medientermin wiederholt weigerte, klar vom Antisemitismus zu distanzieren. Irving hatte zwar angekündigt, 500.000 Dollar (knapp 510.000 Euro) an eine Organisation zu spenden, die sich gegen Hass in der Gesellschaft einsetzt. Eine Entschuldigung ging ihm aber nicht über die Lippen.

(RP/SID/dpa)