US-Sport kompakt : „Dreckiges Foul“ erzürnt die NBA – Gary Payton II bricht sich Ellbogen

„Dreckiges Foul" erzürnt die NBA – Gary Payton II bricht sich Ellbogen

Krümte sich vor Schmerzen: Gary Payton II. Foto: AP/Brandon Dill

Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Celtics gleichen die Serie aus

Die Boston Celtics haben in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference gegen die Milwaukee Bucks dank einer deutlichen Steigerung ausgeglichen. Zwei Tage nach dem enttäuschenden 89:101 holte der NBA-Rekordmeister am Dienstagabend (Ortszeit) ein 109:86 gegen den Titelverteidiger. Im Gegensatz zum ersten Spiel in der Best-of-seven-Serie bekamen die Celtics-Fans eine durchweg überzeugende Vorstellung zu sehen. Die Gastgeber lagen zu keinem Zeitpunkt im Rückstand und setzten dabei bis wenige Minuten vor dem Ende nur sieben Basketballer ein. Nationalspieler Daniel Theis saß bis zum Schluss auf der Bank.

Bester Werfer für die Celtics war Jaylen Brown mit 30 Punkten. Allein im ersten Viertel kam er auf 17 Zähler. „Man kann sich nicht durch ein Spiel definieren lassen, wir waren das ganze Jahr widerstandsfähig. Die Frage ist einfach, wie du reagierst“, sagte Brown im US-Fernsehen. Jayson Tatum kam auf 29 Punkte, Grant Williams auf 21. Bei den Bucks war Giannis Antetokounmpo mit 28 Punkten am erfolgreichsten, konnte mit der Ausbeute von nur elf getroffenen Würfen bei 27 Versuchen aber nicht zufrieden sein.

Bis zum dritten Spiel am Samstag in Milwaukee haben die Mannschaften nun ungewohnter Weise drei volle Tage zur Erholung. Zum Einzug in die Conference-Finals sind vier Siege notwendig.

Auch die Golden State Warriors haben drei Tage Zeit, sich von der knappen Niederlage gegen die Memphis Grizzlies zu erholen. Durch das 106:101 holten die Grizzlies ihren ersten Sieg in der Serie und glichen vor den anstehenden beiden Partien in San Francisco aus. Memphis hatte die Begegnung drei Viertel lang kontrolliert, ehe die Warriors um Steph Curry im letzten Viertel erstmals selbst in Führung gingen und sich ein Hin und Her entwickelte.

Grizzlies-Star Ja Morant sorgte mit entscheidenden Körben für das bessere Ende für seine Mannschaft. Er kam am Ende auf 47 Zähler. „Ich habe ausgenutzt, was mir die Abwehr angeboten hat. Ich war sehr zufrieden mit meinen Würfen“, sagte Morant. Bei den Warriors machte Curry 27 Punkte.

Basketball: Hartes Foul erzürnt die NBA

Ein hartes Foul von Dillon Brooks hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA für Debatten gesorgt und Titelfavorit Golden State Warriors einen Personalausfall beschert. Gary Payton II war am Dienstagabend (Ortszeit) beim 101:106 seiner Warriors bei den Memphis Grizzlies von Brooks gefoult worden und hart auf den Boden geknallt. Während Brooks für das Einsteigen sofort des Feldes verwiesen wurde, ergab die erste Diagnose bei Payton II – dem Sohn des früheren Starspielers Gary Payton – einen Bruch im linken Ellbogen.

In der Serie im Modus best-of-seven steht es nun 1:1, Payton II droht den Warriors länger zu fehlen. Golden States Cheftrainer Steve Kerr war über das rücksichtslose Einsteigen von Gegenspieler Brooks verärgert. „Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es war ein dreckiges Foul. Playoff-Basketball soll hart sein, ja, aber es gibt einen Code“, sagte Kerr. Dieser Code besage, dass man nicht die Karriere eines anderen NBA-Spielers mit derartigen Fouls in Gefahr bringe. Brooks habe „den Code gebrochen“, klagte Kerr an.

Eishockey: Avalanches starten mit Kantersieg

Titelfavorit Colorado Avalanche mit dem Augsburger Nico Sturm ist zu einem klaren Sieg in den NHL-Play-offs gestürmt. Beim 7:2 gegen die Nashville Predators lagen die Gastgeber am Dienstagabend (Ortszeit) schon zum Ende des ersten Drittels 5:0 in Führung. Nathan MacKinnon traf doppelt und bereitete einen weiteren Treffer vor. Auch Cale Makar hatte mit einem Tor und zwei Vorlagen drei Scorerpunkte zum Start der Serie im Modus best-of-seven. Zum Einzug in die zweite Runde der Play-offs braucht ein Team vier Siege. Sturm stand bei einem Tor auf dem Eis, hatte in den insgesamt fast elf Minuten selbst aber keinen Schuss aufs Gehäuse.

Die Pittsburgh Penguins mussten für das 4:3 gegen die New York Rangers in eine dritte Verlängerung. Rangers-Torwart Igor Schesterkin hatte unglaubliche 79 Paraden. Die Washington Capitals holten zum Start ihrer Serie ein 4:2 bei den Florida Panthers. Die Calgary Flames brachten die frühe Führung über die Zeit und holten zu Hause ein 1:0 gegen die Dallas Stars.

