US-Sport kompakt : Draisaitl verliert Playoff-Auftakt

Basketball: Mavericks verlieren Auftakt bei Phoenix Suns - Heat schlagen 76ers

Die Dallas Mavericks um Basketball-Nationalspieler Maxi Kleber sind mit einer Niederlage in die NBA-Playoff-Serie gegen die Phoenix Suns gestartet. Zum Auftakt ins Halbfinale der Western Conference kassierten die Texaner in Phoenix ein 114:121. Gegen den Titelfavoriten hatten die Mavericks am Montagabend (Ortszeit) fast durchgehend 10 bis 15 Punkte Rückstand und konnten erst ganz zum Schluss für ein kleines bisschen Nervosität bei den Suns-Fans sorgen. Luka Doncic mit 45 Punkten und Kleber mit 19 Zählern hatten beobachtet von Dirk Nowitzki die beste Bilanz, insgesamt war die Mavericks-Offensive aber zu lange nicht stark genug für die Suns.

Bei den Gastgebern kamen sechs Spieler auf eine zweistellige Ausbeute, am erfolgreichsten waren Deandre Ayton mit 25 Punkten und Devin Booker mit 23 Zählern. Insbesondere das Zusammenspiel der Suns war effektiver, die Mannschaft aus Arizona kam auf insgesamt 27 Vorlagen - bei den Mavericks waren es nur 16. „Wir haben uns gegenseitig vertraut und zusammengespielt“, sagte Ayton dem US-Fernsehen.

Zum Einzug in die Conference-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege. Das nächste Aufeinandertreffen ist in der Nacht zu Donnerstag (4.00 Uhr MESZ) erneut in Phoenix, dann geht es mit zwei Partien in Dallas weiter. Wer sich durchsetzt, trifft als nächstes auf die Memphis Grizzlies oder die Golden State Warriors. In dieser Serie führen die Warriors 1:0.

Im Osten starteten die Miami Heat mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers in die Halbfinal-Serie. Beim 106:92 überzeugte insbesondere Tyler Herro, dem als Einwechselspieler 25 Punkte gelangen. Die 76ers lagen ohne ihren am Kopf verletzten Basketball-Star Joel Embiid den größten Teil der Partie hinten und waren den Gastgebern mit Ausnahme einer Phase kurz nach der Pause nicht ebenbürtig. Neben Herro war bei den Heat auch Bam Adebayo in guter Form und steuerte 24 Punkte und zwölf Rebounds bei. Die 76ers bekamen die meisten Zähler von Tobias Harris (27)

Eishockey: Draisaitls Oilers verlieren Playoff-Auftakt gegen LA Kings

Trotz eines Treffers von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers zum Auftakt der NHL-Playoffs eine Niederlage kassiert. In eigener Halle verloren die Kanadier am Montagabend (Ortszeit) 3:4 gegen die Los Angeles Kings und stehen in der Serie nach dem Modus Best-of-Seven direkt unter Druck. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, zieht in die nächste Runde ein.

Draisaitl erzielte in der intensiven Partie mit Schubsereien schon in der ersten Minute den Ausgleich zum 3:3, doch die Kings ließen sich davon nicht erschüttern und gingen knapp fünf Minuten vor Schluss durch Sean Durzi erneut in Führung. Die Gäste lagen nie zurück. Bei Los Angeles ist der ehemalige Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm im Trainerstab.

Vor dem Spiel in Edmonton hatte Titelverteidiger Tampa Bay Lightning ein 0:5 bei den Toronto Maple Leafs kassiert. NHL-Toptorjäger Auston Matthews traf gegen den Stanley-Cup-Sieger der beiden vergangenen Spielzeiten doppelt. Die Carolina Hurricanes gewannen ihr Heimspiel gegen die Boston Bruins 5:1, die St. Louis Blues holten bei den Minnesota Wild ein 4:0.

Football: NFL sperrt Cardinals-Receiver Hopkins wegen Dopings für sechs Spiele

Die Arizona Cardinals müssen für etwas mehr als ein Drittel der Hauptrundenspiele in der kommenden NFL-Saison auf ihren besten Passempfänger verzichten. Die National Football League sperrte DeAndre Hopkins am Montag (Ortszeit) wegen eines Verstoßes gegen die Dopingregeln für sechs Spiele. Was genau sich Hopkins hat zuschulden kommen lassen, teilte die Liga nicht mit.

Der Receiver, der im kommenden Monat 30 Jahre alt wird, absolvierte in der vergangenen Saison zehn Spiele und erzielte dabei acht Touchdowns. Als er wegen mehrer Verletzungen nicht mehr dabei war, verpassten die Cardinals die Playoffs. Mit ihm holte das Team in zehn Spielen acht Siege, ohne ihn in acht Partien nur drei.

