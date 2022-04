US-Sport kompakt : Draisaitls Oilers auf dem Weg in die Play-offs

Torwart Logan Thompson (li) von den Vegas Golden Knights in Aktion mit Teamkollege Alex Pietrangelo (mi., 7) und Zack Kassian (re., 44) von den Edmonton Oilers. Foto: dpa/Jason Franson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Oilers gewinnen klar gegen direkten Play-off-Konkurrenten

Eishockeystar Leon Draisaitl ist den NHL-Play-offs mit seinen Edmonton Oilers einen großen Schritt näher gekommen. Die Kanadier gewannen gegen den direkten Konkurrenten Vegas Golden Knights 4:0 und vergrößerten ihren Abstand in der Pacific Division auf das Team aus dem US-Bundesstaat Nevada auf sieben Punkte.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Edmonton ist sechs Spiele vor dem Ende der Hauptrunde Zweiter hinter den bereits qualifizierten Calgary Flames, Vegas folgt auf Platz vier. Die ersten drei Mannschaften der Division ziehen in die Play-offs ein.

Draisaitl (26) blieb wie sein Sturmpartner Connor McDavid ohne Scorerpunkt, dafür glänzte Youngster Tim Stützle bei den Ottawa Senators. Der 20-Jährige erzielte beim 4:5 gegen die Toronto Maple Leafs zwei Tore, in den vergangenen acht Partien war Stützle mindestens an einem Treffer seines Teams beteiligt (sechs Tore, sieben Vorlagen). Ottawa hat keine Chance mehr auf die Endrunde.

Basketball: So liefen die NBA-Play-offs – Warriors siegen bei Curry-Comeback

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Heimsiege für die Philadelphia 76ers und die Golden State Warriors, Heimniederlage für die Memphis Grizzlies – in der NBA haben am Samstag (Ortszeit) die Play-offs begonnen. Im Modus best-of-seven kommen die Mannschaften in die nächste Runde, die zuerst vier Siege haben. Ein Überblick zu den Partien am ersten Tag.

Western Conference

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Golden State Warriors - Denver Nuggets 123:107 (Warriors führen 1:0)

Den Auftakt gewonnen und ein Comeback ohne großen Druck für Steph Curry: Für die Golden State Warriors lief der Start in die Serie gegen die Denver Nuggets nahezu perfekt. Der Superstar kam beim 123:107 nach überstandener Verletzung am Fuß erstmals seit dem 16. März wieder zum Einsatz. Als Spieler von der Bank verbuchte er in etwas mehr als 21 Minuten auf dem Feld 16 Punkte, drei Rebounds und vier Vorlagen. Die Warriors hatten die Partie in der zweiten Halbzeit komplett im Griff und profitierten vor allem von der starken Leistung von Jordan Poole, der auf 30 Punkte kam. Die Nuggets um Nikola Jokic hatten keine Antwort auf die vielen Angriffsoptionen der Gastgeber.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Eastern Conference

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 117:130 (Timberwolves führen 1:0)

Wie die Jazz holten auch die Timberwolves einen wichtigen Auswärtssieg zum Start ihrer Serie gegen die Grizzlies. Insbesondere Karl-Anthony Towns und Andrew Edwards hatten starke Auftritte – Towns kame auf 29 Punkte und 13 Rebounds, Edwards war mit 36 Punkten bester Werfer der Partie. Bis auf zwei kurze Phasen im zweiten Viertel lagen die Gäste nicht in Rückstand und setzten die Grizzlies vor dem zweiten Spiel am Dienstag schon mal unter Druck. Dabei ist das Team aus Memphis um seinen Star Ja Morant theoretisch klarer Favorit gegen die Timberwolves, die sich erst im Play-In gegen die Los Angeles Clippers ein Play-off-Ticket gesichert hatten.

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 131:111 (76ers führen 1:0)

0:4, 4:5 - das waren die beiden einzigen Spielstände, in denen die 76ers zum Start der Serie gegen die Toronto Raptors hinten lagen. Danach übernahm die Mannschaft um die beiden Stars Joel Embiid und Kyrie Irving die Kontrolle. Embiid kam als Center auf gute 19 Punkte und 15 Rebounds, Mann des Spiels aber war Tyrese Maxey mit 38 Punkten für die 76ers. Harden hatte 22 Punkte, Tobias Harris kam auf 26 Zähler. Die Raptors bekamen die vielen Angriffsoptionen nicht verteidigt. Erstmals seit mehr als zwei Monaten kam auch Isaac Bonga wieder zum Einsatz für Toronto, konnte in seinen weniger als drei Minuten aber nur wenig ausrichten und verwandelte nur zwei Freiwürfe.

Eishockey: Reichel mit erstem Karrierepunkt

Eishockey-Talent Lukas Reichel hat in seinem zehnten NHL-Einsatz für die Chicago Blackhawks den ersten Scorerpunkt verbucht, einen neuerlichen Rückschlag für das enttäuschende Traditionsteam aber nicht vermeiden können. Bei der 3:4-Auswärtspleite gegen die Nashville Predators bereitete der 19 Jahre alte Stürmer den Treffer zum 2:1 vor, letztlich setzte es aber doch die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen für die Hawks.

Chicago, das keine Chance mehr auf die Play-off-Teilnahme hat, hatte den Nürnberger nach starken Leistungen im Farmteam Rockford IceHogs Anfang April erneut in den NHL-Kader berufen. Nun ist er das zweite Familienmitglied mit einem Punkt in der Eliteliga.

(RP/SID/dpa)