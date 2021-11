US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NHL und MLS verpasst haben

Leon Draisaitl (29), Center der Edmonton Oilersy. Foto: dpa/Jeffrey T. Barnes

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: ein Patzer von NHL-Star Leon Draisaitl.

Eishockey: Trotz Draisaitl-Vorlage: Oilers patzen in Dallas

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen Rückschlag in der nordamerikanischen Profiliga NHL kassiert. Trotz eines Assists des 26-Jährigen verloren die Kanadier in der Nacht zum Mittwoch mit 1:4 bei den Dallas Stars. Die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Ryan McLeod (31.) war Draisaitls 18. in der laufenden Saison. Mit zusätzlich 18 Toren auf dem Konto ist der Deutsche weiterhin bester Scorer der Liga.

Draisaitls kongenialer Partner Connor McDavid (32 Scorerpunkte) blieb in Dallas derweil erstmals in dieser Spielzeit ohne Torbeteiligung. Die Oilers, die nach zuletzt zwei Siegen wieder verloren, liegen mit 26 Punkten nun auf Rang zwei der Pacific Division. Sie haben jedoch zwei Spiele weniger absolviert als Tabellenführer Calgary Flames (29 Punkte).

Fußball: Doppelpack von Mukhtar - Nashville gewinnt Playoff-Auftakt in MLS

Der Berliner Hany Mukhtar hat seinen Club Nashville SC fast im Alleingang in die zweite Runde der MLS-Playoffs geschossen. Der 26 Jahre alte Fußballer traf beim 3:1 (1:1) gegen Orlando City am Dienstagabend (Ortszeit) in der 21. Minute zum Ausgleich und schließlich in der 74. Minute zum 2:1. Für Mukhtar, der einer der Kandidaten für die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler der Saison ist, war es die fünfte Partie mit mindestens zwei Treffern in dieser Spielzeit. Den Schlusspunkt setzte sein Teamkollege Jhonder Cadiz in der Nachspielzeit.

Im Halbfinale der Eastern Conference trifft Nashville am Sonntag nun auf Philadelphia Union mit dem Deutschen Kai Wagner im Kader. Philadelphia hatte sich mit 1:0 gegen die New York Red Bulls durchgesetzt. Der dritte Deutsche in den MLS-Playoffs, Florian Jungwirth, ist mit den Vancouver Whitecaps nach dem 1:3 gegen Sporting Kansas City am Wochenende ausgeschieden.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)