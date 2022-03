US-Sport kompakt : Draisaitl wieder an der Spitze der Torjägerliste

Leon Draisaitl. Foto: AFP/Mitchell Leff

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Theis und Celtics rutschen nach Niederlage von eins auf vier

Im engen Rennen um die besten Playoff-Plätze der NBA sind die Boston Celtics wegen nur einer Niederlage von Rang eins auf Rang vier der Eastern Conference gerutscht. Trotz einer guten Leistung von Basketball-Nationalspieler Daniel Theis mit 13 Punkten und zehn Vorlagen riss die Serie von zuletzt sechs Siegen am Montagabend (Ortszeit) gegen die Toronto Raptors. Beim 112:115 nach Verlängerung musste der Rekordmeister der NBA allerdings neben den angeschlagenen Jaylen Brown und Jason Tatum auch auf Robert Williams III verzichten. Wegen der Knieverletzung des Centers spielte Theis von Beginn an und machte seine Sache gut. Die Raptors stehen in der Tabelle auf Rang sechs.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Erster der Eastern Conference sind nun wieder die Miami Heat. Nach zuletzt vier Niederlagen holte die Mannschaft im Heimspiel gegen die Sacramento Kings ein 123:100. Die Chicago Bulls sind nach dem 104:109 gegen die New York Knicks noch immer Fünfter, nun aber gleichauf mit den Raptors.

In der Western Conference erhöhten unterdessen die San Antonio Spurs den Druck auf die Los Angeles Lakers. Die Spurs gewannen 123:120 bei den Houston Rockets, die wegen Schulterbeschwerden auf Dennis Schröder verzichteten, und rückten als Elfter der Tabelle näher an die Lakers auf Rang zehn. Sollten das Team um LeBron James noch auf den elften Platz abrutschen, verpasst es die Playoffs. Der Star ist wegen seiner Schmerzen am Sprunggelenk fraglich für das Spiel bei den Dallas Mavericks am Dienstagabend (Ortszeit).

Basketball: Nyara Sabally will zukünftig in der WNBA spielen

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Nyara Sabally will zukünftig in der besten Basketball-Liga der Welt spielen und hat sich für den WNBA-Draft am 11. April angemeldet. Die jüngere Schwester von Nationalspielerin Satou Sabally, die bei der Talentebörse vor zwei Jahren an zweiter Stelle so früh ausgewählt wurde wie kein anderer Sportler und keine andere Sportlerin aus Deutschland vor ihr, gab die Entscheidung am Montagabend (Ortszeit) bei Instagram bekannt.

Sie wolle ihren „Lebenstraum“ verfolgen, begründete die 22-Jährige aus Berlin ihre Entscheidung. Sabally hätte noch ein weiteres Jahr am College für die University of Oregon spielen dürfen. Mit den Ducks war sie bei den Meisterschaften zuletzt unerwartet schon in der ersten Runde ausgeschieden, hatte bei der Niederlage gegen Belmont aber mit 31 Punkten, zwölf Rebounds und sieben Blocks überragt.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Beim Draft dürfen die Mannschaften im nordamerikanischen Profi-Sport der Reihe nach Talente auswählen. Je schlechter eine Mannschaft in der vorausgegangenen Saison war, desto früher ist sie dran. Satou Sabally wurde 2020 von den Dallas Wings ausgewählt.

Football: NFL will sich für mehr Vielfalt in wichtigsten Positionen einsetzen

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Auch als Reaktion auf die wiederkehrenden Rassismus-Vorwürfe in der NFL hat die Liga eine Expertenkommission ins Leben gerufen. Das teilte die National Football League am Montag mit. Die sechs Berater und Beraterinnen sollen die bestehenden Abläufe prüfen und sicherstellen, dass People of Color zukünftig eine faire Chance auf die Jobs als Manager oder Cheftrainer in der besten Football-Liga der Welt haben. Der geringe Anteil von Afroamerikanern in verantwortlichen Positionen stehen beispielsweise in keinem Verhältnis zum großen Anteil in den Spieler-Kadern. Etwa 70 Prozent der Football-Profis in der NFL sind schwarz.

Die Eigentümer der NFL-Teams veröffentlichten zudem eine Stellungnahme, die mehr Vielfalt unter den Besitzern begrüßt. Es soll zukünftig als Pluspunkt betrachtet werden, wenn Kaufinteressenten für Teams keine weißen Männer sind. Auf den Prüfstand kommt diese Absichtserklärung schon in den kommenden Wochen. Die Denver Broncos stehen zum Verkauf und sollen vor Beginn der nächsten Saison den Besitzer wechseln.

Die NFL sieht sich immer wieder Rassismus-Vorwürfen ausgesetzt. Zuletzt verklagte der ehemalige Cheftrainer der Miami Dolphins, Brian Flores, drei Mannschaften, weil er sich aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert fühlte.

Eishockey: Draisaitl wieder an der Spitze der Torjägerliste

Leon Draisaitl hat im vierten NHL-Spiel in Serie getroffen und steht wieder an der Spitze der Torjägerliste. Deutschlands bester Eishockey-Profi kommt nun auf 48 Saisontore und damit ebenso viele wie Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. Draisaitl erzielte am Montagabend (Ortszeit) das Tor zum Endstand beim 6:1 der Edmonton Oilers gegen die Arizona Coyotes. Der Kölner hatte zudem eine Vorlage und verkürzte damit den Rückstand auf seinen Teamkollegen in der Scorer-Wertung der National Hockey League. Connor McDavid steht durch sein Führungstor bei insgesamt 98 Scorer-Punkten, Draisaitl kommt auf 96.

(RP/SID/dpa)