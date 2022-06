US-Sport kompakt : Draisaitl verliert mit den Oilers auch das dritte Spiel der Serie

Leon Draisaitl steht vor dem Play-off-Aus. Foto: dpa/Jason Franson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitl kurz vor dem Play-off-Aus mit den Oilers

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben kaum noch Chancen auf das Finale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL. Der deutsche Nationalspieler verlor am Samstag (Ortszeit) mit den Oilers auch das dritte Playoff-Halbfinale gegen die Colorado Avalanche. Das Team mit dem deutschen Profi Nico Sturm siegte in Edmonton 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) und benötigt nur noch einen Erfolg zum Einzug in die Endspiele um den Stanley Cup.

Nach den beiden bisherigen Niederlagen in Colorado brachte Playoff-Topscorer Connor McDavid die Oilers zwar schon nach 38 Sekunden in Führung. Doch nach zwei Gegentreffern durch Waleri Nitschuschkin (17./25. Minute) und dem 2:2 für Edmonton durch Ryan McLeod (48.) sorgten J.T. Compher (53.) und Mikko Rantanen (60.) für den nächsten Erfolg der Gäste.

Sturm kam diesmal sieben Minuten zum Einsatz, nachdem er zuletzt nicht im Kader der Avalanche gestanden hatte, Draisaitl blieb wie schon zuletzt beim 0:4 in Colorado ohne Tor und Vorlage. Die erste Partie hatten die Oilers 6:8 verloren. Das vierte Spiel der Serie um den Meistertitel im Westen der Liga findet in der Nacht zum Dienstag erneut in Edmonton statt. Erst vier Mannschaften ist es in der NHL gelungen, einen 0:3-Rückstand in einer Serie noch zu drehen.

Im anderen Playoff-Halbfinale, in dem der Meister im Osten ermittelt wird, haben die New York Rangers die ersten beiden Spiele gegen Tampa Bay Lightning gewonnen. Auch hier sind vier Siege zum Weiterkommen nötig.

Basketball: Celtics erinnern an Griner-Schicksal

Mit einer T-Shirt-Aktion haben Spieler der Boston Celtics an die in Moskau inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner erinnert. Im Training für das zweite Playoff-Finale in der NBA bei den Golden State Warriors trugen mehrere Profis der Celtics am Samstag (Ortszeit) T-Shirts mit der Aufschrift „Wir sind BG“.

Griner befindet sich seit mehr als 100 Tagen in einem russischen Gefängnis. Die zweimalige Olympiasiegerin und Starspielerin des WNBA-Teams Phoenix Mercury war am 17. Februar wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden. Ihr drohen fünf bis zehn Jahre Haft. Das US-Außenministerium stuft die Verhaftung der 31-Jährigen als unrechtmäßig ein. Nur US-Präsident Joe Biden könne Griner zurückbringen, sagte ihre Ehefrau Cherelle zuletzt.

Die T-Shirt-Aktion sei eine gemeinsame Aktion der Spielergewerkschaften der NBA und der amerikanischen Frauen-Liga WNBA, erklärte Celtics-Profi Grant Williams. Er ist auch einer der Vizepräsidenten der Spielervereinigung der Männer-Liga. „Wir hoffen, sie bald zurück in den USA und vereint mit ihrer Familie zu haben, damit sie tun kann, was sie liebt“, sagte Williams. NBA-Chef Adam Silver ergänzte, Griner werde illegal festgehalten. Man arbeite gemeinsam mit der US-Regierung und externen Experten daran, ihre Freilassung voranzutreiben.

Das zweite Playoff-Finale zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics findet in der Nacht zum Montag statt. Die erste Partie gewann Boston mit dem deutschen Profi Daniel Theis 120:108.

(RP/SID/dpa)