US-Sport kompakt : Draisaitl und Edmonton dicht vor Halbfinal-Einzug

Johnny Gaudreau (l.), Stürmer der Calgary Flames, wird von Leon Draisaitl, Center der Edmonton Oilers, mit dem Schläger angegangen. Foto: dpa/Jeff Mcintosh

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitls Oilers kurz vor Einzug ins Halbfinale

Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl stehen in den NHL-Play-offs kurz vor dem Einzug ins Finale der Western Conference. Die Oilers gewannen am Dienstagabend (Ortszeit) gegen die Calgary Flames mit 5:3 (3:0, 0:2, 2:1) und führen in der Best-of-seven-Serie nun mit 3:1.

Ryan Nugent-Hopkins und Evander Kane trafen jeweils doppelt für die Oilers und erzielten im Schlussdrittel die entscheidenden Tore. Draisaitl bereitete im ersten Drittel zwei Treffer vor und kommt nun bereits auf 21 Torbeteiligungen in den diesjährigen Play-offs. Nur sein Teamkollege Connor McDavid hat mehr. Kane wiederum führt die Torschützenliste in den Play-offs mit zwölf Treffern an.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag können die Oilers in Calgary nun ihren ersten Halbfinaleinzug in den Play-offs seit 2006 perfekt machen.

Derweil haben die New York Rangers ihre Viertelfinalserie gegen die Carolina Hurricanes ausgeglichen. Die Rangers siegten am Dienstag unter anderem dank 30 Paraden von Torhüter Igor Schesterkin mit 4:1. Andrew Copp erzielte einen Treffer und bereitete zwei vor. Beide Teams haben damit ihre jeweils zwei Heimspiele gewonnen.

Basketball: Dallas Mavericks verhindern Aus in NBA-Play-offs

Die Dallas Mavericks haben in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Aus verhindert. In der Finalserie der Western Conference gewannen die Mavericks gegen die Golden State Warriors am Dienstagabend (Ortszeit) mit 119:109 (62:47). Damit verkürzten die Texaner in der Best-of-seven-Serie auf 1:3.

Starspieler Luka Doncic, von der NBA ins Top-Team der Saison gewählt, verpasste ein sogenanntes Triple Double mit 30 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists nur um eine Vorlage. Der Slowene bekam diesmal offensiv reichlich Unterstützung. Dorian Finney-Smith (23 Punkte), Reggie Bullock (18) und Nationalspieler Maxi Kleber (13) trafen mehr als die Hälfte ihrer Würfe, auch von der Dreierlinie. Bei Golden State hatte vor allem die Starting Five um Stephen Curry keinen guten Tag.

Ende des dritten Viertels lagen die Mavericks mit 29 Punkten in Führung. Als Dallas im Schlussviertel etwas zu früh die Luft rausnahm, kamen die Warriors drei Minuten vor Ende noch einmal bis auf acht Punkte heran. Doch in der Schlussphase konnte Dallas die Führung dann sicher über die Zeit bringen.

Golden State hat nun in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eigener Halle die nächste Chance, den Einzug ins NBA-Finale perfekt zu machen. Noch nie in der 75-jährigen Geschichte der NBA hat ein Team in einer Play-off-Serie eine 3:0-Führung verspielt.

