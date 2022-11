US-Sport kompakt : Draisaitl überragt mit fünf Scorerpunkten bei Oilers-Sieg

Leon Draisaitl (2 v.l.) jubelt mit seinen Teamkollegen. Foto: AP/JASON FRANSON

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitl überragt mit fünf Scorerpunkten bei Oilers-Sieg

Die Edmonton Oilers kommen in der NHL immer besser in Fahrt und haben auch dank einer Glanzleistung von Leon Draisaitl den fünften Sieg in Serie geholt. Bei jedem der Erfolge hatte der Eishockey-Nationalspieler mindestens eine Torbeteiligung. Beim 7:4 gegen die Nashville Predators am Dienstagabend (Ortszeit) verbuchte er vier Vorlagen und einen eigenen Treffer. Fünf Scorerpunkte hatte der 27 Jahre alte Kölner in dieser Saison zuvor noch nicht.

Sein Teamkollege Connor McDavid verbuchte mit zwei Toren und zwei Vorlagen vier Punkte, beide stehen nach zehn Spielen mit 26 Punkten an der Spitze der Scorerwertung.

Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators zuvor ein 3:4 gegen Titelverteidiger Tampa Bay Lightning. Der Augsburger Nico Sturm bereitete beim 5:6 der San José Sharks nach Penalty-Schießen gegen die Anaheim Ducks einen Treffer vor.

Basketball: Nächste Niederlage für Wagner und Orlando Magic

Basketball-Shootingstar Franz Wagner hat mit Orlando Magic in der nordamerikanischen Profiliga NBA die nächste Niederlage kassiert. Der EM-Bronzegewinner verlor mit seinem Team gegen Oklahoma City Thunder mit 108:116. Wagner steuerte 20 Punkte sowie sieben Assists und einen Rebound bei.

Topscorer der Partie war Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma (34 Punkte), für Wagners Team erzielte Wendell Carter Jr. 30 Punkte. Orlando ist mit nur einem Sieg aus acht Spielen Letzer im Osten.

Basketball: Nets verlieren nach Trainer-Entlassung

Nach der Trennung von Trainer Steve Nash mussten auch die Brooklyn Nets eine Niederlage einstecken. Die Mannschaft um Interimstrainer Jacque Vaughn verlor gegen die Chicago Bulls 99:108. Topscorer Kevin Durant (32 Punkte) berichtete nach der Partie, er habe zuerst im Fernsehen von der Entlassung erfahren.

„Ich bin von meinem Nickerchen aufgewacht und sah es auf ESPN“, sagte Durant. „Ich war schockiert. Man ist immer schockiert, wenn so etwas passiert, aber in der NBA ist das normal.“ Man könne nicht all zuviel darüber nachdenken, „aber es war heute ein bisschen in meinem Kopf.“

Zuletzt hatte es immer wieder Unruhe in der Franchise gegeben. Superstar Durant habe ein Ultimatum gestellt, berichteten Medien. Entweder er verlasse den Klub oder die sportliche Führung um Coach Nash, soll die Forderung gelautet haben.

Durant versicherte jedoch er habe „gerne mit Steve gearbeitet“. Es sei „eine Achterbahnfahrt in den letzten Jahren“ gewesen, aber er habe es „genossen“ mit Nash zusammenzuarbeiten.

Baseball: Phillies übernehmen in World Series wieder die Führung

Die Philadelphia Phillies haben ihr erstes Heimspiel in der World Series seit 13 Jahren gegen die Houston Astrons deutlich 7:0 gewonnen und in der Best-of-seven-Serie wieder die Führung übernommen. In dem wegen Regens um einen Tag verschobenen Spiel dominierten die Gastgeber den Favoriten und führen vor dem vierten Spiel mit 2:1. Wer zuerst vier Siege holt, sichert sich den Meistertitel. Mit fünf Homeruns stellten die Phillies zudem einen Rekord in der World Series ein.

(RP/SID/dpa)