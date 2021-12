US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl gegen Philipp Grubauer. Foto: AFP/Steph Chambers

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Draisaitl trifft im Jubiläumsspiel – verliert aber.

Eishockey: Grubauer gewinnt deutsches Duell gegen Draisaitl

Der deutsche Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat in seinem 500. NHL-Spiel das Duell mit Nationaltorhüter Philipp Grubauer verloren. Grubauers Seattle Kraken besiegten am Freitagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga überraschend Draisaitls Edmonton Oilers mit 4:3 (2:1, 2:1, 0:1).

Dabei erzielte Draisaitl in seinem Jubiläumsspiel mit seinem 21. Treffer im 22. Saisonspiel den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich. Es war zugleich sein elftes Power-Play-Tor der Saison. Beides sind aktuell die Topwerte in der besten Eishockey-Liga der Welt. Im Schlussdrittel gab der 26-Jährige zudem die Vorlage beim Anschlusstreffer.

Auf der Gegenseite parierte Grubauer 29 Schüsse auf sein Tor. Die Kraken verlassen nach dem dritten Heimsieg in Serie den letzten Platz der Pacific Division, Edmonton liegt in derselben Division auf Platz zwei.

Draisaitl, 2020 bester Scorer und wertvollster Spieler der NHL sowie Deutschlands Sportler des Jahres, kommt in seinen nun 500 regulären Saisonspielen für die Edmonton Oilers auf 220 Treffer und 329 Torvorlagen.

Basketball: Lakers verlieren Stadt-Duell

Die Los Angeles Clippers haben das erste Stadtduell gegen die Lakers der aktuellen NBA-Saison gewonnen. Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein steuerte am Freitagabend (Ortszeit) in knapp 16 Minuten Spielzeit elf Punkte zum 119:115-Erfolg bei. Superstar LeBron James erzielte 23 Punkte für die Lakers bei seiner Rückkehr nach kurzer Zeit auf der Corona-Liste der nordamerikanischen Profiliga.

Schlechter als für Hartenstein lief es am Freitag für die anderen Deutschen in der besten Basketball-Liga der Welt. Dennis Schröder kassierte trotz 26 Punkten mit den Boston Celtics in einer spektakulären Partie eine 130:137-Niederlage bei den Utah Jazz.

Franz und Moritz Wagner unterlagen bei den Houston Rockets knapp mit 116:118. Franz Wagner kam auf 17 Punkte sowie je fünf Rebounds und Assists, sein Bruder Moritz erzielte von der Bank kommend fünf Punkte. Houston, bei denen Daniel Theis nicht zum Einsatz kam, ist mit fünf Siegen in Serie aktuell sogar das erfolgreichste Team der Liga, nachdem die Texaner zu Saisonbeginn von den ersten 17 Spielen nur eines gewannen.

Dass Houston nun die aktuell längste Siegesserie der Liga inne hat, liegt an der Niederlage der Phoenix Suns im Spitzenspiel bei den Golden State Warriors. Die 96:118-Niederlage war die erste für die Suns nach zuvor 18 Erfolgen.

Eine überraschende Heimniederlage kassierten die Dallas Mavericks gegen die New Orleans Pelicans. Beim 91:107 war Maxi Kleber, der für den angeschlagenen Kristaps Porzingis startete, mit 13 Punkten und neun Rebounds noch einer der besten Spieler der enttäuschenden Mavs.

Basketball: Portland schmeißt Geschäftsführer wegen Mobbings raus

Die Portland Trail Blazers haben ihren Geschäftsführer Neil Olshey nach Mobbingvorwürfen mit sofortiger Wirkung entlassen. Das gab der NBA-Club am Freitag (Ortszeit) bekannt. Vorausgegangen war eine unabhängige Untersuchung, nachdem im November mehrere US-Medien über Verfehlungen des 56-Jährigen berichtet hatten. Die Trail Blazers begründeten die Trennung in einer Mitteilung mit Verstößen Olsheys gegen den Verhaltenskodex des Clubs. Vor einem Monat war bereits Club-Präsident Chris McGowan zurückgetreten.

Olshey kam vor neun Jahren von den Los Angeles Clippers zu den Trail Blazers. Mit ihm als General Manager hatte Portland zuletzt achtmal in Serie die Playoffs erreicht, die aktuell längste Serie der Liga. Zurzeit steht die Mannschaft um Starspieler Damian Lillard mit elf Siegen nach 23 Spielen auf Platz acht der Western Conference.

Man sei nun „zuversichtlich, dass die Veränderungen dazu beitragen werden, ein positiveres und respektvolleres Arbeitsumfeld zu schaffen“, schrieb der Club. Übergangsweise wird Joe Cronin zum General Manager befördert.

