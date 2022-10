US-Sport kompakt : Draisaitl siegt mit den Oilers zum Auftakt

Leon Draisaitl hat direkt wieder seine Klasse bewiesen. Foto: dpa/Jason Franson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitl mit drei Scorer-Punkten

Drei Scorerpunkte von Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl haben den Edmonton Oilers beim Start in die NHL-Saison zu einem Comeback und dem ersten Sieg verholfen. Gegen die Vancouver Canucks lagen die Oilers am Mittwochabend (Ortszeit) bereits 0:3 in Rückstand, ehe Draisaitl (26) zum 1:3 traf und die beiden weiteren Treffer von Connor McDavid und Darnell Nurse vorbereitete. Die entscheidenden Tore zum 5:3-Erfolg markierte dann Draisaitls kongenialer Sturmpartner McDavid.

Im Parallelspiel verlor Philipp Grubauer im Tor der Seattle Kraken trotz einer 4:2-Führung noch mit 4:5 bei den Anaheim Ducks. Grubauer (30) parierte 22 Schüsse, was einer Quote von 81 Prozent entspricht. Sein Gegenüber John Gibson erwischte aber einen herausragenden Abend und wehrte 44 von 48 Versuchen (91 Prozent) ab. Troy Terry erzielte 55 Sekunden vor Ende der Verlängerung sein zweites Tor und sorgte damit für die Entscheidung. Ducks-Profi Mason McTavish (19), der dritte Pick im Draft 2021, holte zwei Assists und ist erst der dritte Spieler in der Geschichte der NHL, der in seinen ersten beiden Saisoneröffnungsspielen im Alter von 18 und 19 Jahren mehrere Punkte erzielt hat.

Titelverteidiger Colorado Avalanche kam zum Saisonstart zu einem 5:2 gegen die Chicago Blackhawks.

Basketball: Schröder ohne Punkte bei Comeback

Dennis Schröder hat ein durchwachsenes Comeback bei den Los Angeles Lakers erlebt. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft kam im vorletzten Test der Lakers vor dem NBA-Start in der kommenden Woche beim 113:118 gegen die Minnesota Timberwolves am Mittwochabend (Ortszeit) für gut neuneinhalb Minuten zum Einsatz und blieb in dieser Zeit ohne Korb und Vorlage. In der zweiten Halbzeit spielte er wie geplant gar nicht mehr.

Schröder war nach seinen starken Leistungen und Bronze mit der deutschen Auswahl bei der EM erst am Montag ins Training beim NBA-Rekordmeister eingestiegen. Der letzte Lakers-Test vor dem Auftakt gegen Titelverteidiger Golden State Warriors am Dienstagabend (Ortszeit) ist am Freitag gegen die Sacramento Kings.

Football: Star-Spieler Adams angeklagt

Für Football-Star Devante Adams vom NFL-Team Las Vegas Raiders hat sein Aussetzer nach der Niederlage am Montag bei den Kansas City Chiefs (29:30) ein juristisches Nachspiel. Der 29-Jährige wurde wegen Körperverletzung angeklagt, weil er auf dem Weg in die Kabine einen Fotografen zu Boden gestoßen hatte.

Nachdem ein Video des Vorfalls im Internet aufgetaucht war, entschuldigte sich Adams. „Es tut mir leid. Das bin nicht ich“, twitterte der Receiver: „Ich war offensichtlich sehr frustriert. Ich bitte um Verzeihung.“

Trotz seiner Reue muss sich Adams am 10. November in Kansas City vor Gericht verantworten. Laut der Anklage hat der Fotograf ein „Schleudertrauma, Kopfschmerzen und möglicherweise eine leichte Gehirnerschütterung“ erlitten.

