US-Sport kompakt : Draisaitl schießt sein 55. Saisontor – Bucks siegen in der NBA

Leon Draisaitl. Foto: dpa/Mark Humphrey

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: 55. Saisontor für Draisaitl

Nach dem Einzug in die Play-offs hat Eishockeystar Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL eine Chance liegen lassen. Der deutsche Nationalspieler erzielte beim 2:5 bei den Columbus Blue Jackets sein 55. Saisontor, durch die Niederlage ist aber noch nicht sicher, dass die Kanadier im Achtelfinale der Meisterrunde Heimvorteil haben.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Mit einem Sieg hätten die Oilers (98 Punkte) die Hauptrunde in der Pacific Division sicher vor den Los Angeles Kings (96) beendet. Die Calgary Flames (108) auf Rang eins sind unerreichbar. Draisaitl traf im Mitteldrittel zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung (26.), danach schlugen die Gastgeber viermal zu.

Nationalverteidiger Moritz Seider gewann am Sonntag mit den Detroit Red Wings 3:0 bei den New Jersey Devils. Das Team aus der Motor City ist aus dem Play-off-Rennen.

Eishockey: Bucks holt dritten Sieg in Play-offs gegen Bulls

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Titelverteidiger Milwaukee Bucks fehlt in der NBA nur noch ein Sieg gegen die Chicago Bulls zum Einzug in die nächste Runde der Playoffs. Im vierten Duell der Serie zwischen den beiden Basketball-Teams sicherten sich die Bucks am Sonntag in Chicago ein völlig ungefährdetes 119:95 und führen nun nach Siegen 3:1. Vier Erfolge sind notwendig für den Einzug ins Halbfinale der Eastern Conference. Spieler der Partie war ein weiteres Mal Giannis Antetokounmpo. Der Grieche kam auf 32 Punkte, 17 Rebounds, sieben Vorlagen und zwei Blocks. Spiel fünf am Mittwochabend ist wieder in Milwaukee.

(RP/SID/dpa)