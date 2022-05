US-Sport kompakt : Oilers gewinnen Spiel zwei gegen die Kings - Draisaitl trifft

Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers im Duell mit Phillip Danault von den Los Angeles Kings. Foto: AFP/Codie McLachlan

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Oilers gleichen die Serie aus - Draisaitl trifft

Eishockey-Superstar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers einen spektakulären Sieg eingefahren und sich in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NHL eindrucksvoll zurückgemeldet. Die Kanadier gewannen ihr zweites Achtelfinalspiel gegen die Los Angeles Kings mit 6:0 und revanchierten sich somit für die überraschende Auftaktpleite (3:4).

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Draisaitl eröffnete den Torreigen zu Beginn des zweiten Drittels mit seinem Treffer zum 1:0. Danach war der Bann gebrochen, die Partie beim Stand von 3:0 bereits vor dem Schlussabschnitt praktisch entschieden. In der Best-of-seven-Serie stellten die Oilers damit auf 1:1, Spiel drei findet in der Nacht zu Samstag statt.

Mit Nico Sturm hat auch der zweite deutsche NHL-Profi gute Chancen auf das Weiterkommen. Nach dem erfolgreichen Auftaktspiel (7:2) der Colorado Avalanche steigt das zweite Spiel gegen die Nashville Predators in der Nacht zu Freitag statt.

Draisaitl will mit den Oilers in dieser Saison an die erfolgreiche Ära des Klubs mit dem legendären Wayne Gretzky anknüpfen. „Es gibt niemanden, der es mehr will als wir Spieler“, hatte Draisaitl vor dem Start in die Play-offs gesagt: „Wir wollen die Mannschaft sein, die diese Zeiten wieder zurückbringt.“

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Mit Gretzky hatte Edmonton den Stanley Cup in den 80er Jahren viermal gewonnen. Draisaitl schaffte es bislang trotz diverser persönlicher Auszeichnungen erst einmal in die zweite Runde der Play-offs.

Basketball: Mavericks verlieren auch zweites Spiel gegen Phoenix

Die Dallas Mavericks und Nationalspieler Maxi Kleber liegen in der Zweitrundenserie der NBA-Playoffs gegen die Phoenix Suns mit 0:2 nach Spielen zurück. Am Mittwoch (Ortszeit) verloren die Texaner auswärts mit 109:129 (60:58). Die Serie wechselt nun nach Dallas, wo die Mavericks unter Zugzwang stehen. Welches Team als erstes vier Partien in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gewinnt, zieht in die nächste Playoff-Runde ein.

Ausschlaggebend für die Niederlage Dallas' war eine schwache zweite Hälfte. Bei den Suns drehte dort Chris Paul auf: 20 seiner 28 Punkte erzielte der Point Guard nach der Pause. Mit 40 Zählern im vierten Viertel setzten sich die Suns dort entscheidend ab. Luka Doncic war mit 35 Punkten bester Punktesammler der Mavericks, der deutsche Nationalspieler Kleber kaum auf neun Zähler.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die Suns trafen im achten Playoff-Spiel nacheinander mindestens 50 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld. Das ist der zweitlängste Lauf der NBA-Geschichte.

In der Eastern Conference sind auch die Miami Heat mit 2:0 nach Siegen in Führung gegangen. Das Team aus Florida setzte sich gegen die Philadelphia 76ers mit 119:113 (60:52) durch. Dank eines 10:0-Laufs Mitte des Schlussviertels zog Miami entscheidend davon. Bam Adebayo (23 Punkte) und Jimmy Butler (22 Punkte, 12 Assists) führten die Heat an. Die Sixers mussten wie schon im ersten Spiel auf ihren Topscorer Joel Embiid verzichten.

(RP/SID/dpa)