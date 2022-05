US-Sport kompakt : Draisaitl führt Oilers mit Rekord zu Sieg und Führung in der Play-off-Serie

Leon Draisaitl (r) im Duell mit Johnny Gaudreau von den Calgary Flames. Foto: AP/Jeff McIntosh

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Draisaitl stellt bei Oilers-Sieg Vorlagen-Rekord auf

Der deutsche Eishockey-Profi Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das dritte Playoff-Spiel gegen die Calgary Flames gewonnen und dabei einen Rekord geschafft. Am Sonntag (Ortszeit) bezwangen die Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL die Flames mit 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) und gingen in der Serie mit 2:1 in Führung. Zum Einzug in die Endspiele der Western Conference sind vier Erfolge notwendig.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Draisaitl stellte in der Partie eine Playoff-Bestmarke auf: Der gebürtige Kölner verzeichnete im zweiten Drittel vier Vorlagen - so viele waren in der NHL-Endrunde bisher noch keinem Spieler in einem Spielabschnitt gelungen.

Dreimal war Draisaitl an einem Treffer von Evander Kane beteiligt. Der Oilers-Stürmer war mit einem Hattrick zur Stelle und benötigte für seine drei Tore nur sechs Minuten – der siebtschnellste Hattrick der NHL-Playoff-Historie. Kane ist nach Wayne Gretzky und Petr Klima der dritte Spieler in der Teamgeschichte Edmontons, der in einem Playoff-Spiel drei Tore nacheinander schoss.

Als erstes Team gingen die Tampa Bay Lightning in der zweiten Playoff-Runde mit 3:0 in Führung. Tampa Bay gewann sein Heimspiel gegen die Florida Panthers deutlich mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Damit fehlt den Lightning nur noch ein Erfolg, um ins Halbfinale einzuziehen. Die New York Rangers verkürzten durch einen 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)-Heimsieg gegen die Carolina Hurriances in der Serie auf 1:2. Die Sieger der beiden Serien spielen den Meister in der Eastern Conference aus.

Basketball: Mavericks verlieren auch Spiel drei gegen die Warriors

Die Golden State Warriors sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die Endspiele der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA entfernt. Im Playoff-Finale der Western Conference bezwangen die Warriors am Sonntag (Ortszeit) erneut die Dallas Mavericks. Mit dem 109:100 (48:47)-Auswärtserfolg ging der Ex-Meister mit 3:0 in der Serie in Führung, zum Weiterkommen sind vier Erfolge notwendig.

Auch eine starke Leistung ihres Stars Luka Doncic konnte die Niederlage der Mavericks nicht verhindern. Der Slowene erzielte 40 Punkte, davon 21 im Schlussviertel. Damit hat Doncic in der Team-Geschichte von Dallas bei Playoff-Spielen mit mindestens 40 Zählern Dirk Nowitzki überholt. Doncic kommt nunmehr auf acht solcher Partien, Nowitzki gelang dies siebenmal.

Die Warriors lagen die komplette zweite Hälfte in Führung und setzten sich Mitte des dritten Viertels durch einen 12:3-Lauf zweistellig ab. Stephen Curry mit 31 Punkten und elf Vorlagen sowie Andrew Wiggins mit 27 Zählern und elf Rebounds führten die Gäste an. Mit einem Dunk über Doncic sorgte Wiggins Mitte des letzten Durchgangs für den Höhepunkt des Spiels.

Bei den Texanern blieb der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber ohne Punkte. Kleber verfehlte jeden seiner fünf Würfe aus dem Feld und holte sich in 25 Minuten vier Rebounds. Am Dienstag (Ortszeit) empfangen die Mavericks die Warriors zum vierten Duell. Das müssen die Texaner gewinnen, ansonsten ist die Saison für sie vorbei.

(RP/SID/dpa)