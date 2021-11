US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NBA und NHL verpasst haben

Connor McDavid (97) und Leon Draisaitl (29) von den Edmonton Oilers feiern ein Tor gegen die New York Rangers. Foto: dpa/Jason Franson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Eine knappe Aufholjagd und eine Brüder-Pleite.

Basketball: Wagner-Brüder verlieren mit Orlando in der NBA gegen San Antonio

Das deutsche Bruderpaar Franz und Moritz Wagner hat mit den Orlando Magic die achte Saisonniederlage in der nordamerikanischen Basketball-Liga kassiert. Beim deutlichen 89:112 gegen die San Antonio Spurs kam NBA-Neuling Franz Wagner auf sieben Punkte in etwas mehr als 29 Minuten. Moritz Wagner wurde von Coach Jamahl Mosley dagegen nicht eingesetzt.

Die Magic, die den vorletzten Platz in der Eastern Conference belegen, hatten große Probleme in der Offensive. Allein Jalen Suggs scheiterte bei fünf seiner sechs Versuche von der Dreierlinie.

Ebenfalls nicht zum Einsatz kam Isaac Bonga bei der knappen 101:102-Niederlage seiner Toronto Raptors gegen die Cleveland Cavaliers. Den Gästen sicherte Darius Garland mit verwandelten Freiwürfen fünf Sekunden vor dem Ende den Sieg.

Eishockey: Leon Draisaitl schießt Edmonton in der NHL zum Sieg gegen die Rangers

Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den neunten Saisonsieg gesichert. Der deutsche Nationalspieler erzielte am Freitag (Ortszeit) beim 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 1:0)-Heimsieg gegen die New York Rangers das entscheidende Tor in der Verlängerung. Zusätzlich bereitete Draisaitl zwei Treffer vor und behauptete damit seinen ersten Platz in der Scorerwertung mit 23 Punkten. Die Oilers führen die Pacific-Division weiter an.

Gegen die Rangers kamen die Kanadier aber nicht gut ins Spiel. Zwischenzeitlich lagen sie mit 1:4 zurück, doch neben Leon Draisaitl überzeugten auch Doppeltorschütze Jesse Puljujärvi sowie Tyson Barrie und Connor McDavid mit jeweils einem Tor und zwei Assists.

Als einziges Team weiter sieglos bleiben die Arizona Coyotes, die mit 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) den Anaheim Ducks unterlagen. Der frühere Bundestrainer und heutige Assistenzcoach Marco Sturm gewann mit den Los Angeles Kings nach Verlängerung mit 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0) gegen die New Jersey Devils.

(SID/dpa)