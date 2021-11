US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Jubel bei den Spielern der New England Patriots. Foto: AP/Brynn Anderson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Die Patriots feiern fünften Sieg in Serie.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Basketball: Warriors holen 13. Saisonsieg in der NBA - Curry mit 40 Punkten

40 Punkte von Steph Curry und der 13. Saisonsieg in der NBA - die Golden State Warriors sind weiter das dominierende Team im US-Basketball. Angeführt von Curry bezwang das Team aus Kalifornien am Donnerstagabend die Cleveland Cavaliers trotz zwischenzeitlich 13 Punkten Rückstand mit 104:89 und festigte Rang eins in der Western Conference. 20 seiner 40 Punkte erzielte Curry allein im letzten Viertel.

Nach einer Serie von sechs Siegen Anfang November verloren die Los Angeles Clippers beim 108:120 gegen die Memphis Grizzlies schon die zweite der vergangenen drei Partien. Ja Morant traf im Grizzlies-Trikot für 28 Punkte, bei den Clippers war Paul George mit 23 Zählern der beste Werfer. Isaiah Hartenstein kam als Einwechselspieler in 20 Minuten auf elf Zähler, sechs Rebounds und vier Vorlagen.

Lesen Sie auch Football-Geschichte : Diesen Deutschen gelang in der NFL ein Touchdown

American Football: Patriots bezwingen auch Falcons in NFL - Fünfter Sieg in Serie

Mit dem fünften Sieg in Serie haben die New England Patriots ihre starke Form erneut unterstrichen und den Druck auf die Buffalo Bills in der AFC East erhöht. Das Football-Team um den gut spielenden Stuttgarter Jakob Johnson kommt nun auf sieben Siege und vier Niederlagen und übernimmt eventuell bei einer Niederlage der Bills gegen die Indianapolis Colts am Sonntag die Führung. Quarterback Mac Jones reichte beim 25:0 am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Touchdown-Pass, weil die Defensive der Patriots eine Topleistung abrief, vier Pässe der Falcons abfing, deren Quarterback zudem vier Mal zu Boden brachte und überhaupt keine Punkte zuließ.

Eishockey: Oilers gewinnen trotz Draisaitl-Fehlschuss im Penaltyschießen

Trotz eines Fehlschusses von Superstar Leon Draisaitl im Penaltyschießen haben sich die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zurückgemeldet. Nach der Niederlage vor zwei Tagen bei den Winnipeg Jets (2:5) setzte sich das Team um den Kölner diesmal mit 2:1 in der eigenen Halle gegen denselben Gegner durch.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Während NHL-Topscorer Draisaitl mit dem ersten Versuch im Penaltyschießen scheiterte, entschieden seine Teamkollegen Connor McDavid und Kyle Turris mit ihren Treffern die Partie. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Für den deutschen Nationalspieler war es erst die dritte Partie ohne Torbeteiligung in dieser Saison.

Ebenfalls erfolgreich verlief der Spieltag für Nico Sturm und die Minnesota Wild. Der 26-Jährige gewann mit seinem Team deutlich mit 7:2 gegen die Dallas Stars und bereitete dabei den Treffer zum 1:0 vor. Für Nationalspieler Moritz Seider und Torhüter Thomas Greiss setzte es mit den Detroit Red Wings beim 2:5 bei den Vegas Golden Knights dagegen die dritte Niederlage nacheinander.

(kron/old/ako/dör/SID/dpa)