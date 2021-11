US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in der NBA und NHL verpasst haben

Leon Draisaitl (29), Center der Edmonton Oilers. Foto: dpa/Jeffrey T. Barnes

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Ein deutscher Doppelpack und eine Topspiel-Niederlage.

Basketball: Hartenstein feiert Sieg mit Clippers

Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat sich mit den Los Angeles Clippers in der NBA erfolgreich zurückgemeldet. Gegen die San Antonio Spurs gewannen die Kalifornier mit 106:92, es war der achte Sieg aus den vergangenen neun Spielen. Hartenstein steuerte sieben Punkte und vier Rebounds bei. Zuletzt war die Siegesserie der Clippers gegen die Chicago Bulls gerissen.

In bestechender Form präsentiert sich derweil weiter Superstar Stephen Curry. Beim 117:99 seiner Golden State Warriors bei den Brooklyn Nets erzielte Curry 37 Punkte.

Eishockey: Edmonton verliert Top-Spiel trotz Draisaitl-Doppelpack

Der deutsche Eishockey-Ausnahmespieler Leon Draisaitl hat trotz seines nächsten Doppelpacks in der NHL die vierte Saisonniederlage der Edmonton Oilers nicht verhindern können. Im Top-Spiel der Western Conference verlor Edmonton bei den Winnipeg Jets mit 2:5. Draisaitl erzielte seine Saisontreffer 15 und 16 im Powerplay.

"Das war sicher nicht unsere beste Leistung", sagte Draisaitl, "aber wenn man 0:4 zurückliegt, ist es schwierig. So gewinnt man nicht viele Spiele." Edmonton ist in der Tabelle im Westen Zweiter vor Winnipeg.

Nationalspieler Moritz Seider steuerte beim 2:5 seiner Detroit Red Wings bei den Dallas Stars einen Assist bei. Goalie Thomas Greiss stand nicht auf dem Eis. Auch Nico Sturm musste eine Niederlage einstecken. Mit Minnesota Wild unterlag der Angreifer den San Jose Sharks mit 1:4.

