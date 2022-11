US-Sport kompakt : Doncic überragt bei Sieg der Mavericks

Luka Doncic von den Dallas Mavericks. Foto: AFP/TOM PENNINGTON

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Basketball: Sturm mit Assist bei Sieg der Sharks

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Erfolg gefeiert. Der 27 Jahre alte Augsburger gewann mit den San Jose Sharks 5:2 gegen die Vegas Golden Knights und steuerte dabei einen Assist zum zwischenzeitlichen 1:1 bei.

Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings gegen die Anaheim Ducks mit 2:3 nach Verlängerung, es war bereits die vierte Niederlage in Folge für den 21-Jährigen und sein Team. Auch die Negativserie von John Peterka und den Buffalo Sabres hielt an. Der 20-Jährige unterlag mit Buffalo den Vancouver Canucks mit 4:5 und kassierte die sechste Pleite in Serie.

Basketball: Überragender Doncic führt Dallas zum Sieg

Topstar Luka Doncic hat die Dallas Mavericks zum achten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NBA geführt. Der Slowene war beim 103:101 gegen die Los Angeles Clippers mit 35 Punkten, elf Rebounds und fünf Assists erneut der überragende Akteur der Mavericks.

Die Texaner, bei denen der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber in knapp zehn Minuten Einsatzzeit ohne Punkt blieb, führten zum Ende des zweiten Viertels mit 25 Punkten und machten es noch einmal unnötig spannend.

Einen Erfolg feierte auch Isaiah Hartenstein. Der deutsche Center von den New York Knicks siegte bei Utah Jazz mit 118:111. Der 24-jährige Hartenstein steuerte zwei Punkte und neun Rebounds bei.

