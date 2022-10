US-Sport kompakt : Dolphins gewinnen bei Tagovailoas Rückkehr in NFL gegen Steelers

Der Steelers-Running-Back Najee Harris (mitte) wird von den Dolphins Spielern Jerome Baker (links) und Brandon Jones gestoppt. Foto: AP/Rebecca Blackwell

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

NFL: Dolphins gewinnen bei Tagovailoas Rückkehr gegen Steelers

Die Miami Dolphins haben beim Comeback von Tua Tagovailoa nach dessen Gehirnerschütterung gegen die Pittsburgh Steelers gewonnen. Die Verletzung des Quarterbacks hatte zuletzt eine Debatte um den Umgang mit den Regeln zum Schutz von Football-Spielern ausgelöst und für Neuerungen in diesem Bereich gesorgt. Beim 16:10 am Sonntagabend hatte er einen Touchdown-Pass und leistete sich keinen großen Fehler.

Zuvor hatten die Kansas City Chiefs das Duell mit den San Francisco 49ers gewonnen, bei denen erstmals Neuzugang Christian McCaffrey zum Einsatz kam. Der im Angriff vielseitig einsetzbare Profi blieb ohne Touchdown und konnte das 23:44 gegen die überlegenen Gäste nicht verhindern. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes hatte starke 423 Yards Raumgewinn durch Pässe und drei Zuspiele für Touchdowns.

NBA: Lakers verlieren ohne Schröder auch drittes Spiel

Rekordmeister Los Angeles Lakers hat ohne Dennis Schröder auch das dritte Spiel der Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verloren. Das Team um Superstar LeBron James musste sich den Portland Trail Blazers mit 104:106 geschlagen geben. Der deutsche Nationalspieler Schröder fehlt nach wie vor wegen einer Daumenverletzung.

James gelangen 31 Punkte. Damien Lillard erzielte 41 Punkte für Portland und war damit bester Werfer der Partie. Die Lakers sind damit eines von sechs Teams in der NBA, das noch kein Spiel gewonnen hat.

MLB: Philadelphia Phillies erstmals seit 2009 wieder in der World Series

Die Philadelphia Phillies stehen zum ersten Mal seit 2009 wieder in der World Series und spielen um den wichtigsten Titel im Baseball. Das Team setzte sich im fünften Spiel der Serie gegen die San Diego Padres am Sonntag (Ortszeit) mit 4:3 durch. Die letzte Meisterschaft der Phillies in der MLB liegt 14 Jahre zurück. In der World Series trifft die Mannschaft um Star-Spieler Bryce Harper auf die Houston Astros.

Die Phillies sind das erste Team in der MLB-Geschichte, dass sich als drittplatziertes Team einer Division für die World Series qualifizieren konnte. Möglich wurde das durch das erweiterte Playoff-Feld, in dieser Saison nahmen erstmals zwölf Mannschaften teil. Die Phillies waren nach der Hauptrunde Dritter und sicherten sich ihr Playoff-Ticket durch einen Sieg in der Wildcard-Runde gegen die St. Louis Cardinals.

NHL: Seider bei 5:1 der Red Wings mit erstem Scorerpunkt - Sturm trifft

Die Detroit Red Wings mit Ausnahmetalent Moritz Seider sind in der nordamerikanischen Profiliga NHL in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen gewannen die Red Wings gegen die Anaheim Ducks 5:1.

Seider gelang dabei der erste Scorerpunkt der Saison. Der 21-Jährige legte das 1:0 durch Dylan Larkin auf. In der vergangenen Saison war Seider als erster Deutscher mit der Calder Trophy für den besten NHL-Rookie ausgezeichnet worden.

Nico Sturm gelang mit den San Jose Sharks der zweite Sieg im achten Spiel. Die Sharks besiegten die Philadelphia Flyers mit 3:0. Dabei sorgte der 27 Jahre alte Sturm mit seinem dritten Saisontor im letzten Drittel für die Entscheidung. Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison mit Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen.

