US-Sport kompakt : Deutscher NHL-Stürmer Stützle mit starker Leistung für Ottawa

Der deutsche Stürmer Tim Stützle (vorne) von den Ottawa Senators. Foto: AFP/Chris Tanouye

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eishockey: Stützle mit vier Scorerpunkten – Draisaitl holt Heimrecht

Eishockeyprofi Tim Stützle hat in der nordamerikanischen Profiliga NHL einen Sahnetag erwischt. Der 20 Jahre alte Angreifer von den Ottawa Senators steuerte beim 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen die New Jersey Devils zwei Tore und zwei Assists bei. Nach 77 Saisonspielen kommt der frühere Mannheimer auf 57 Scorerpunkte. Eine Chance auf ein Erreichen der Play-offs hat Ottawa aber auch mit dem Sieg nicht mehr.

Foto: AP/Kathy Willens Infos Die dramatischsten Super Bowls der Geschichte

Anders die Edmonton Oilers mit Superstar Leon Draisaitl, die sich in der Nacht zu Mittwoch durch das 5:1 gegen die Pittsburgh Penguins den zweiten Platz der Pacific Division sicherten. Damit haben die Kanadier in der ersten K.o.-Runde gegen die Los Angeles Kings Heimvorteil. Draisaitl erzielte gegen Pittsburgh eine Vorlage, stand aber im Schatten seines überragenden Kapitäns Connor McDavid (1 Tor, 2 Assists).

Der ebenfalls bereits für die Play-offs qualifizierte Nico Sturm gewann mit Titelkandidat Colorado Avalanche 5:3 gegen die St. Louis Blues, womit Platz eins in der Western Conference gesichert ist. Verteidiger Moritz Seider von den Detroit Red Wings verlor dagegen 0:3 gegen gegen die Toronto Maple Leafs. Das Team aus der Motor City war schon vorher aus dem Play-off-Rennen gewesen.

Basketball: Heat holen vierten Sieg gegen Hawks und machen die nächste Play-off-Runde perfekt

28 Bilder Die besten Scorer aller Zeiten

Die Miami Heat haben sich in den NBA-Play-offs gegen die Atlanta Hawks durchgesetzt und stehen im Halbfinale der Eastern Conference. Das 97:94 am Dienstagabend (Ortszeit) war der notwendige vierte Sieg im fünften Spiel der Serie. Der Erfolg gelang dabei ohne die verletzten Stars Jimmy Butler und Kyle Lowry. Bester Werfer für die Sieger war Victor Oladipo mit 23 Punkten. Die Heat treffen als nächstes entweder auf die Philadelphia 76ers oder die Toronto Raptors. In dieser Serie führt Philadelphia 3:2.

Miami übernahm vor eigenem Publikum mit zunehmender Spieldauer die Kontrolle und lag in der zweiten Halbzeit zu keinem Zeitpunkt mehr in Rückstand. De'Andre Hunter hatte mit 35 Punkten und elf Rebounds zwar einen starken Abend, konnte das Aus für die Hawks um ihren Star Trae Young aber nicht verhindern.

Foto: AP/Charles Krupa 34 Bilder Daher haben die NFL-Teams ihre Namen

Die Heat sind die zweite Mannschaft, die sich bereits für die zweite Play-off-Runde qualifiziert hat. Schon am Montag hatten die Boston Celtics ihre Serie gegen die Brooklyn Nets beendet. Die Mannschaft um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis gewann alle vier Spiele. Die Heat und die Celtics treffen wenn, dann im Finale der Eastern Conference aufeinander.

In der Western Conference holten sich die Memphis Grizzlies durch ein spätes Comeback doch noch den Heimsieg zur 3:2-Führung in der Serie gegen die Minnesota Timberwolves. Die Gäste verspielten im letzten Viertel einen Vorsprung von 13 Punkten und dürfen sich nun keine weitere Niederlage mehr erlauben. Beim 111:109 traf Ja Morant eine Sekunde vor Schluss den entscheidenden Korb zum Sieg der Grizzlies.

Foto: AFP/VALERIE MACON Infos Alle Super-Bowl-Sieger seit 1967

Topfavorit Phoenix Suns gewann Spiel fünf zu Hause gegen die New Orleans Pelicans 112:97 und führt in der Serie nun 3:2. Bei einem weiteren Sieg stehen die Suns im Halbfinale der Western Conference und treffen dort entweder auf die Dallas Mavericks um Maxi Kleber oder die Utah Jazz. Die Mavericks führen in der Serie ebenfalls 3:2.

Basketball: Hollatz und Bruhnke für NBA-Talentewahl gemeldet

Neben Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz von den Hamburg Towers will auch Kay Bruhnke von medi Bayreuth in die nordamerikanische Profi-Liga NBA. Beide haben sich für die Talentewahl Draft am 23. Juni angemeldet, wie die Liga am Mittwoch mitteilte. Aufgrund ihres Alters können sie im Juni noch wieder zurückziehen. Vom College hofft zudem Collin Welp, Sohn des 2015 gestorbenen deutschen Europameisters Chris Welp, auf den vorzeitigen Sprung in die NBA.

Der 21 Jahre alte Aufbauspieler Hollatz hatte zuletzt bereits erklärt, dass seine Anmeldung zunächst ein „formaler Schritt“ sei, um die Frist dafür zu wahren. Auch der 20 Jahre alte Bruhnke kann nun testen, ob er bei den Klubs der besten Liga der Welt hoch im Kurs steht und eine Chance hat, ausgewählt zu werden. Aus der Bundesliga meldete zudem der 18 Jahre alte Montenegriner Fedor Zugic von ratiopharm Ulm vorerst für den Draft.

(RP/SID/dpa)