US-Sport kompakt : Detroit und Seider gewinnen erstes Saisonspiel

Moritz Seider (l.) von den Detroit Red Wings darf sich über den ersten Saisonsieg freuen. Foto: dpa/Duane Burleson

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist.

Eishockey: Seider und Detroit starten erfolgreich

Eishockey-Ausnahmetalent Moritz Seider ist mit den Detroit Red Wings perfekt in die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NHL gestartet. Der deutsche Nationalspieler besiegte mit seinem Team die Montreal Canadiens mit 3:0. Dabei sicherten sich die Red Wings erst durch ein starkes drittes Drittel mit drei Treffern ab der 43. Minute den Heimsieg.

Seider (21), der gegen die Canadiens über 22 Minuten auf dem Eis stand und ohne Scorerpunkt blieb, war in der vergangenen Saison als erster Deutscher mit der Calder Trophy für den besten NHL-Rookie ausgezeichnet worden.

Stanley-Cup-Gewinner Nico Sturm verlor mit seinem neuen Klub San Jose Sharks derweil auch das dritte Saisonspiel. Die Sharks unterlagen den Carolina Hurricanes mit 1:2, Sebastian Aho erzielte den Siegtreffer erst in der 59. Minute.

Vorjahresfinalist Tampa Bay Lightning feierte unterdessen im zweiten Saisonspiel den ersten Erfolg, beim 5:2-Sieg bei den Columbus Blue Jackets avancierte Steven Stamkos mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Basketball: Dallas-Profi Kleber: „Teams kommen, um uns zu schlagen“

Basketball-Profi Maximilian Kleber sieht die Dallas Mavericks in der kommenden NBA-Saison in neuer Rolle. „Wir werden nicht mehr unter dem Radar laufen, wie wir es wahrscheinlich letztes Jahr hatten. Sondern Teams kommen, um uns zu schlagen“, sagte der 30-Jährige im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Waren die Mavericks in der Vorsaison erst in den Conference Finals, sozusagen dem Halbfinale, am späteren Meister Golden State Warriors gescheitert, lechzen sie diesmal nach mehr. Natürlich, so Kleber, wolle Dallas die wieder in die Play-offs: „Und dann muss man einfach Serie für Serie abwarten.“ In der Nacht zum kommenden Donnerstag (4.00 Uhr) reisen die Mavs zum Auftakt zu den Phoenix Suns.

In Sachen Meisterschaftsanwärter wagt sich der Hüne von 2,08 m sogar etwas aus der Deckung. „Ich würde jetzt gerne Dallas sagen. Aber ich glaube, da sind noch ein paar andere starke Teams dabei. Viele Leute haben die Los Angeles Clippers auf dem Radar mit Kawhi Leonard, der wieder zurück ist“, sagt der „Big Man“, doch insgesamt sei die Konkurrenz diesmal „extrem schwierig einzuschätzen“.

Kleber selbst hatte sich zum Ende der abgelaufenen Saison mit einer Knöchelverletzung herumgeplagt und ließ gar die Heim-EM aus, um die Blessur richtig auszukurieren. „Es geht deutlich besser“, so Kleber zu seinem aktuellen Status: „Ein paar Kleinigkeiten gibt es, die nicht ganz perfekt sind, aber ich habe die Zeit sinnvoll genutzt.“ Insgesamt fühle sich der Würzburger „soweit echt gut“.

Eishockey: Ohne Play-offs hat Nationalmannschaft für Grubauer Priorität

Für NHL-Profi Philipp Grubauer ist die Nationalmannschaft noch immer ein wichtiges Thema. „Wir planen ja, dass wir in die Play-offs kommen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann hat die Nationalmannschaft für mich Priorität“, sagte der 30 Jahre alte Rosenheimer von den Seattle Kraken der Deutschen Presse-Agentur. „Die Play-offs sind im Fokus, aber im Hinterkopf vielleicht auch die WM dann. Aber da reden wir dann im März oder April noch mal“, sagte der Torwart.

Grubauer ist der beste deutsche Eishockey-Torhüter und war bei der WM im vergangenen Sommer erstmals nach drei Jahren Pausen wieder für den Deutschen Eishockey-Bund auf dem Eis. In der NHL überschneiden sich die Play-offs mit den Weltmeisterschaften, nur Spieler, deren Teams sich nicht qualifizieren oder früh ausscheiden, haben eine Chance auf Einsätze für ihre Nationalteams. Bei den beiden vergangenen Olympischen Winterspielen waren die NHL-Profis zudem nicht freigestellt. 2018 weigerte sich die National Hockey League, in Peking machten die vielen wegen Corona ausgefallenen Partien, die nachgeholt werden mussten, allen Hoffnungen einen Strich durch die Rechnung.

Die Seattle Kraken hatten als neugegründetes Team in der vergangenen Saison den Einzug in die Play-offs verpasst. Die kommende WM ist im Mai in Finnland und Lettland.

Basketball: Lakers bangen vor NBA-Start um Schröder und Westbrook

Schröder hatte sich in einem Testspiel gegen die Minnesota Timberwolves (113:118) am Mittwoch verletzt und das letzte Testspiel der Lakers am Freitag bei den Sacramento Kings (86:133) verpasst. Laut ESPN zog sich der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft eine Daumenverletzung an seiner rechten Hand zu. Vom Team gab es am Freitag noch keine genauen Angaben, weder über die Schwere der Verletzung noch über eine eventuelle Ausfallzeit.

Bei der hohen Niederlage gegen die Kings musste zudem Westbrook wegen einer Oberschenkelverletzung früh raus. Der 33-Jährige, 2017 wertvollste Spieler des Jahres, hat eine schwache erste Saison mit den Lakers hinter sich, in der sie die Playoffs verpassten. Es wird spekuliert, dass der neue Cheftrainer Darvin Ham mit ihm nur als Ersatzspieler plant.

Die Lakers um die Topstars LeBron James und Anthony Davis spielen in der Nacht zu Mittwoch zum Start der neuen NBA-Saison bei Titelverteidiger Golden State Warriors.

Football: Brady wird für versuchten Tritt gegen Gegenspieler bestraft

Superstar Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers ist von der NFL mit einer Strafe von etwas mehr als 10.000 US-Dollar belegt worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird der Quarterback für einen versuchten Tritt gegen einen Gegenspieler bestraft. Eine offizielle Mitteilung der National Football League gibt es bislang nicht.

Brady hatte beim 21:15-Sieg der Buccaneers am vorigen Wochenende gegen die Atlanta Falcons kurz vor Schluss versucht, Gegenspieler Grady Jarrett zu treten, nachdem der den 45 Jahre alten Quarterback zu Boden gerungen hatte. In einer umstrittenen Entscheidung war auch Jarrett mit einer Strafe belegt worden, weil er Brady zu hart angegangen sein soll. Die Buccaneers retteten dadurch den Sieg über die Zeit.

Das Protokoll der NFL sieht für verschiedene Vergehen fest geschriebene Strafen vor, auch für versuchte Tritte gegen Gegenspieler. Brady war in seiner langen Karriere bereits davon betroffen. 2013 hatte er versucht, in einem Spiel seiner New England Patriots gegen die Baltimore Ravens den damaligen Gegenspieler Ed Reed zu treten.

