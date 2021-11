US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Dennis Schröder (M) von den Boston Celtics im Spiel gegen die Toronto Raptors. Foto: AP/Michael Dwyer

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Lob für NFL-Profi Jakob Johnson und ein stark aufspielender Dennis Schröder.

Eishockey: Sturm mit Minnesota an der Division-Spitze

Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm ist mit den Minnesota Wild weiter auf Erfolgskurs in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Minnesota gewann 5:2 bei den Arizona Coyotes und liegt nach dem vierten Sieg in Folge an der Spitze der Central Division. Sturm stand gegen Arizona rund 13 Minuten auf dem Eis, blieb aber ohne Scorerpunkt.

Basketball: Schröder führt Boston zum Sieg

Dennis Schröder hat die Boston Celtics zu einem ungefährdeten Erfolg in der NBA geführt. Beim 104:88 gegen die Toronto Raptors erzielte der Spielmacher der deutschen Basketball-Nationalmannschaft 20 Punkte und steuerte zudem vier Assists bei. Zu bemängeln waren acht Ballverluste des 28 Jahre alten Braunschweigers.

Zu einem Duell mit Isaac Bonga, Olympiateilnehmer für den Deutschen Basketball Bund (DBB), kam es nicht. Der 22-Jährige stand nicht im Kader der Raptors, die in der Eastern Conference als Neunte knapp vor Boston stehen.

Vorletzer ist Orlando Magic mit Franz und Moritz Wagner, die eine erneute Niederlage nicht verhindern konnten. Gegen Titelkandidat Brooklyn Nets setzte es ein 90:123. Franz Wagner kam auf 10 Punkte, sein älterer Bruder Moritz erzielte drei Zähler. Die Dallas Mavericks verloren ohne Maximilian Kleber (Rückenverletzung) mit 107:117 bei Spitzenteam Chicago Bulls.

Nichts zu holen gab es auch für die Houston Rockets um Basketball-Nationalspieler Daniel Theis. Das 104:112 in eigener Halle gegen die Detroit Pistons war bereits die zehnte Niederlage der Saison und die neunte in Serie. Schlechter sind nur die New Orleans Pelicans, für die das 100:108 gegen die Oklahoma City Thunder bereits die elfte Pleite der Saison war. Detroit verbuchte nach zuvor vier Niederlagen in Serie den zweiten Saisonsieg.

Football: Lob für den deutschen NFL-Profi Jakob Johnson

Quarterback Mac Jones hat den deutschen NFL-Profi Jakob Johnson in den höchsten Tönen gelobt. „Er ist großartig. Das ist mein Junge“, sagte der Football-Profi der New England Patriots am Mittwoch (Ortszeit). „Er macht immer genau das, was er tun soll“, sagte Jones und betonte, Johnson mache „kaum Fehler und Fehlentscheidungen“. Der 26-Jährige aus Stuttgart „macht einen großartigen Job darin, Deutschland zu repräsentieren“.

Johnson spielt seine dritte NFL-Saison. In der vergangenen Spielzeit schaffte der Fullback seinen bislang einzigen Touchdown. Er hatte sich über ein Programm für internationale Talente hochgearbeitet.

