US-Sport kompakt : Was Sie in der Nacht in NFL, NBA und NHL verpasst haben

Dennis Schröder. Foto: dpa/Mary Schwalm

Düsseldorf Während die meisten Europäer schlafen, geht es in den nordamerikanischen Profiligen hoch her. Was in der Nacht beim American Football, Basketball und Eishockey passiert ist. Heute unter anderem: Dennis Schröder gewinnt Boston-Krimi

Eishockey: Grubauer unterliegt Ex-Team

Philipp Grubauer hat mit den Seattle Kraken die bereits sechste Niederlage in Folge in der Eishockey-Profiliga NHL kassiert. Der 30 Jahre alte Nationaltorhüter unterlag mit den Kraken seinem früheren Klub Colorado Avalanche 3:4. Seattle verspielte eine 3:1-Führung.

Der zuletzt angezählte Grubauer wehrte 31 von 35 Schüssen auf sein Tor ab, Seattle steht mit nur zehn Siegen aus 34 Spielen im Westen auf dem vorletzten Rang.

Basketball: Schwacher Schröder gewinnt mit Boston Krimi

Trotz einer ganz schwachen Vorstellung hat Dennis Schröder mit seinen Boston Celtics in der Basketball-Profiliga NBA im Nachsitzen den 20. Saisonsieg geholt. Beim 101:98 nach Verlängerung gegen die Indiana Pacers traf der deutsche Nationalspieler keinen Wurf aus dem Feld, seine fünf Punkte machte Schröder allesamt an der Freiwurflinie.

Schröder (28) kam in den vergangenen acht Spielen nur dreimal auf eine zweistellige Punktausbeute, schon am Sonntag hatte er gegen die New York Knicks nur sechs Zähler verbucht. Boston (20:21) ist im Osten Tabellenachter.

Jayson Tatum glich 1,8 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit für Boston zum 89:89 aus und sorgte für die Verlängerung. In der Overtime stellte der Starspieler mit zwei erfolgreichen Freiwürfen den Endstand her. Tatum kam auf 24 Punkte, Topscorer der Celtics war Jaylen Brown (26).

Schröders Nationalmannschaftskollege Daniel Theis kassierte mit den Houston Rockets, Schlusslicht im Westen, die 31. Pleite im 42. Spiel. Beim 91:111 gegen die Philadelphia 76ers kam Theis auf zwölf Punkte und vier Rebounds.

Football: Brady-Trikot für fast halbe Million US-Dollar versteigert

Ein Football-Trikot von Tom Brady ist am Wochenende für 480 000 US-Dollar versteigert worden und damit nach Angaben von ESPN das teuerste getragene NFL-Trikot der Geschichte. Für die umgerechnet etwa 423 000 Euro bekommt der anonyme Käufer oder die anonyme Käuferin ein schwarzes Trikot der Tampa Bay Buccaneers mit Bradys Rückennummer 12, auf der der erfolgreichste Quarterback in der Geschichte der National Football League unterschrieben und einige weitere Notizen gemacht hat, darunter seine Ausbeute aus der Partie beim 44:27 gegen die Atlanta Falcons sowie die Buchstaben GOAT - Greatest of all times, auf Deutsch: Bester aller Zeiten.

